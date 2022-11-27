陕西新增本土确诊病例51例 新增本土无症状感染者902例

据陕西省卫健委网站消息，11月26日0-24时，新增报告本土确诊病例51例(轻型49例、普通型2例)，其中安康28例(1例为无症状转确诊)、渭南7例、西安5例(均为无症状转确诊)、汉中4例、延安4例、榆林2例、铜川1例；新增报告本土无症状感染者902例，其中西安428例、榆林250例、咸阳61例、宝鸡49例、商洛40例、安康31例、延安18例、渭南17例、韩城4例、汉中3例、铜川1例。出院34例、解除隔离医学观察148例。

截至11月26日24时，现有在院隔离治疗本土确诊病例541例、隔离医学观察无症状感染者7476例。

本土确诊病例情况：

1-28：安康市报告，其中8例为集中隔离发现、6例为省外输入集中隔离发现、4例为高风险区筛查发现、3例为非闭环管理重点人员筛查发现、3例为居家隔离发现、1例为社区筛查发现、1例为省外输入落地检发现、1例为省外输入非闭环管理重点人员筛查发现、1例为无症状感染者转确诊。

29-35：渭南市报告，其中3例为集中隔离发现、1例为高风险区筛查发现、1例为闭环管理重点人员筛查发现、1例为非闭环管理重点人员筛查发现、1例为省外输入闭环管理重点人员筛查发现。

36-40：西安市报告，均为无症状感染者转确诊。

41-44：汉中市报告，其中3例为集中隔离发现、1例为省外输入集中隔离发现。

45-48：延安市报告，其中1例为集中隔离发现、1例为省外输入集中隔离发现、1例为省外输入落地检发现、1例为非闭环管理重点人员筛查发现。

49-50：榆林市报告，均为居家隔离发现。

51：铜川市报告，为集中隔离发现。

本土无症状感染者情况：

1-428：西安市报告，其中215例为集中隔离发现、79例为高风险区筛查发现、53例为居家隔离发现、20例为省外输入集中隔离发现、18例为省外输入居家隔离发现、15例为社区筛查发现、12例为省外输入落地检发现、8例为非闭环管理重点人员筛查发现、4例为闭环管理重点人员筛查发现、3例为居家健康监测发现、1例为主动就检发现。

429-678：榆林市报告，其中200例为集中隔离发现、47例为居家隔离发现、3例为高风险区筛查发现。

679-739：咸阳市报告，其中42例为集中隔离发现、6例为省外输入集中隔离发现、4例为居家隔离发现、3例为省外输入居家隔离发现、2例为高风险区筛查发现、1例为闭环管理重点人员筛查发现、1例为跨区域协查发现、1例为省外输入非闭环管理重点人员筛查发现、1例为省外输入协查发现。

740-788：宝鸡市报告，其中18例为集中隔离发现、10例为非闭环管理重点人员筛查发现、9例为高风险区筛查发现、4例为社区筛查发现、3例为省外输入集中隔离发现、3例为省外输入居家隔离发现、2例为居家隔离发现。

789-828：商洛市报告，其中34例为集中隔离发现、3例为省外输入居家隔离发现、2例为省外输入集中隔离发现、1例为居家隔离发现。

829-859:安康市报告，其中14例为集中隔离发现、7例为高风险区筛查发现、2例为居家隔离发现、2例为社区筛查发现、2例为省外输入集中隔离发现、1例为省外输入非闭环管理重点人员筛查发现、1例为省外输入闭环管理重点人员筛查发现、1例为省外输入居家健康监测发现、1例为省外输入落地检发现。

860-877:延安市报告，其中10例为集中隔离发现、3例为居家隔离发现、2例为非闭环管理重点人员筛查发现、1例为省外输入集中隔离发现、1例为省外输入居家隔离发现、1例为主动就检发现。

878-894:渭南市报告，其中10例为高风险区筛查发现、4例为集中隔离发现、1例为居家隔离发现、1例为非闭环管理重点人员筛查发现、1例为闭环管理重点人员筛查发现。

895-898:韩城市报告，均为集中隔离发现。

899-901：汉中市报告，其中2例为省外输入集中隔离发现、1例为集中隔离发现。

902：铜川市报告，为高风险区筛查发现。

以上确诊病例、无症状感染者均在定点医疗机构隔离治疗、隔离医学观察，病例详情、活动轨迹和疫情防控工作情况由相关涉疫市(区)发布。

11月26日0-24时，新增报告境外输入确诊病例1例、无症状感染者7例。出院3例。

截至11月26日24时，现有在院隔离治疗境外输入确诊病例16例，隔离医学观察无症状感染者17例。

境外输入确诊病例1和无症状感染者1-7：入境后即被闭环管理，无陕西省内自行活动轨迹，核酸检测结果阳性，经市级专家组诊断为新冠肺炎确诊病例或无症状感染者，目前在定点医疗机构隔离治疗或医学观察。