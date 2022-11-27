北京：疫情防控处于与时间赛跑与病毒较量关键时期

新华社北京11月26日电（记者田晨旭）记者从26日举行的北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上了解到，11月26日0时至15时，新增本土新冠肺炎病毒感染者2454例，其中，隔离观察人员2026例、社会面筛查人员428例。北京市政府新闻发言人徐和建表示，当前，北京市新增病例数持续高位增长，社会面病例数上升势头明显，波及范围广泛，首都疫情防控工作正处于与时间赛跑、与病毒较量的关键时期。

北京市疾病预防控制中心副主任刘晓峰介绍，当前北京市疫情涉及的街乡进一步增加，各区要切实履行属地责任，督促辖区内各行业、单位加强员工和流动人员防疫管理，结合本单位实际情况，进一步降低通勤率，减少人员内部流动和聚集，督促单位员工严格落实核酸检测、健康监测、规范佩戴口罩、勤洗手、保持安全距离等防控措施。做好公共区域，特别是电梯、公共卫生间等重点公共场所清洁消杀，保持清洁干爽、空气流通，使用电梯、公共卫生间的人员应全程规范佩戴口罩，做好手卫生。要做好社区（村）的防疫管理和服务保障，引导居民减少不必要外出，减少跨区流动，不聚集，不聚餐，做好个人防护。

刘晓峰提示，近期北京降温明显，广大市民需关注气温变化，注意防寒保暖，保持室内空气流通和环境清洁，做好个人卫生，保证充足睡眠，坚持适量运动，避免前往人员密集、空气流动性较差的公共场所。必须外出时，要做好规范佩戴口罩、保持安全社交距离等个人防护措施，如身体出现不适，特别是有发热、咳嗽等呼吸道症状，及时规范就医。