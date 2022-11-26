司马平邦：“新二十条”是充分体现人民性、科学性的疫情防控措施

我们先来看昨天24小时的疫情数据，虽然本土新增病例还在上升，但是，半个月来一直处于高发的广东的新增病例却在继续下降，上升势头已经被有效打断。北京等地亦如此，可以说，从“新二十条出台以来半个月，中国抗疫正在明显“换手”，这只不过仅仅15天。

而与此同时，某些地方因长时间封控造成的民生困境，也已经在“新二十条的指导下逐步得到缓解，重要的是，之前的那种在防疫与民生之间形成的“困局”也正在被打破。抗疫已三载，新冠病毒(奥密克戎)已经从强烈的杀伤性，变成了强烈的感染性，我们势必要走上一条“病毒要防住，经济要稳住，发展要安全”的道路，“新二十条就是这条路的路基。

不可否认的是，现实中疫情防控措施与一些人的个人意愿产生了矛盾，这种矛盾在一些特定情况下还较为突出。也有不少人陷入这样一种认识误区，认为“放开”就可以解决这些矛盾。恰恰相反，完全彻底放开防控，势必会造成感染面积迅速、无限制放大，感染人数、死亡数量也势必大大增加，给全社会的健康和人民利益带来巨大损害。只有通过超出于常人的耐心和精细，实事求是探索，一点一滴改进，才能赢得最后的胜利。其实，这也正是“新二十条里早就说到的，即：不是放松防控，更不是放开、“躺平”，而是进一步提升防控的科学性、精准性，既能最大程度保护人民生命安全和身体健康，又能最大限度减少疫情对经济社会发展的影响，现在，这些正在一步一步变成现实。

现在的中国在客观条件上比2020年武汉抗疫时期要优越得多的多。同时，我认为现在也更需要进一步凝聚全国上下团结一心、战天斗地的战疫豪情。无论多么艰难的时境，皆非团结一心所不能逾越。而这种 “全国上下团结一心战天斗地的战疫豪情”要从哪里来？答案很简单，要从坚决贯彻“新二十条政策精神中来，要围绕着落实“新二十条要求展开。

我认为，接下来的中国抗疫，还应更多发挥老百姓的主观能动性，武汉抗疫以来的“人民战争”的成功经验仍然值得深入总结与发扬。 要让大家清醒认识到，面对疫情，每个人并不是处于消极的被管控者的地位，人人都必须积极主动承担起抗疫的义务，去成为一个抗疫者，成为一个能够保护自己、保护家人、保护大家的人，以此实现真正的全民抗疫。

我坚定相信，“新二十条的核心精神，即提升防控的科学性、精准性，和最大程度保护人民生命安全和身体健康，又能最大限度减少疫情对经济社会发展的影响，是完全可以实现的，也是完全能够实现的，抗击疫情的人民战争必将取得胜利。(来源：“司马平邦”微博 )