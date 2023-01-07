国家卫健委：春节临近，更需做好农村地区疫情防控和医疗救治工作

人民网北京1月7日电 （记者孙红丽）今日，国务院联防联控机制就农村地区疫情防控有关情况举行发布会，并回答记者提问。

国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋表示，农村、社区是疫情防控的一道重要关口，是保障群众健康的最后一公里。我国农村地域广、人口多、人均医疗资源相对不足。随着春节的临近，人员流动加大，返乡人员增多，更加需要做好农村地区疫情防控和医疗救治工作。

米锋说，党中央、国务院时刻牵挂着广大农民朋友们的健康，要求围绕“保健康，防重症”，突出重点人群管理，有序疏导诊疗需求，分类、分层、分级提供健康服务。

要充分发挥农村基层组织作用，加强对农村地区医疗机构支持；照顾好老年人、孕产妇、留守儿童等重点人群，做好健康监测，畅通转诊绿色通道；提供便利服务，加快推进农村老年人新冠病毒疫苗接种，加快构筑基层保健康防线。

米锋还介绍，为保障“乙类乙管”总体方案及配套措施于1月8日顺利实施，近期，国务院联防联控机制综合组向全国各地派出了15个指导组，督促指导做好准备工作，过程中也发现了一些农村疫情防控好的经验做法，有的强化分级诊疗，有的提升基层服务能力，有的加强重点人群摸底和服务保障。对于这些好经验、好做法，将进一步推广。