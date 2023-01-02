XBB1.5更易侵犯消化系统？专家：网传囤药建议不完全科学

中新网广州1月2日电 (蔡敏婕 简文杨)近日，有网传消息建议大家囤一些蒙脱石散，此类消化科常用药物冲上热搜，与此同时也一度脱销。对此，中山大学附属第六医院胃外科副主任医师陈永和与胃外科主任练磊1日表示，文中给出的囤药建议并不完全科学。

近日，一张“目前国外登顶的毒株是XBB1.5。这玩意主攻心脑血管和拉肚子。所以，有条件的请准备蒙脱石散，补液盐(或者买两箱电解质饮料比如脉动尖叫宝矿力)，整肠生，益生菌各种乳酸菌片，诺氟沙星也来一盒”的截图在朋友圈流传。

据介绍，XBB毒株里头有两个“B”，意思是BA.2.10.1和BA.2.75的重组株，可以理解为这两个病毒株同时感染了某个人，然后在这个人的身体里完成了重组，因此，它本质上自然属于奥密克戎系列的毒株。目前并没有权威的信息表明，XBB1.5比过去的毒株更危险，也没有证据表明，XXB1.5会引发更严重的腹泻。

陈永和表示，蒙脱石散是一种粉末状的药物，兑水口服后，可以覆盖在消化道粘膜上，对消化道内的病毒、病菌及其产生的毒素有固定、抑制作用。对于病毒引起的胃肠炎、腹泻，确实是一个不错的选择，而且儿童、孕妇都可以安全使用。

“但必须注意，如果只是单纯的大便次数变多，则不一定要使用。若随意使用，还有可能会引起便秘。”陈永和称，如果腹泻过于严重，已经出现全身无力，虚脱等症状，那可能已经出现电解质紊乱，单纯服用蒙脱石散，效果也不理想，必须及时就医。

而诺氟沙星则是一种针对细菌感染的抗菌药，尤其是治疗肠炎痢疾的常用药。对于病毒，诺氟沙星并没有直接的杀灭作用。

至于电解质饮料，陈永和说，由于腹泻的时候，机体会丢失大量的电解质，如钾离子、钠离子等等。口服电解质饮料，的确有利于补充丢失的电解质，减缓病情。但是，并不是所有的电解质饮料，都可以用来治疗腹泻。有些商家为了改善口感，会在电解质饮料里添加过量的葡萄糖、添加剂，导致液体的渗透压过高，腹泻的情况下饮用高渗饮料甚至会加重肠道粘膜的渗出，进而加重病情。

陈永和说，因此，首先应该对XBB毒株不要过度恐惧，如果出现以上症状，及时就医，科学、合理地用药才是正道。(完)