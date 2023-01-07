应对农村疫情高峰期，如何保障医务人员在岗率？基层卫生院详解做法

人民网北京1月7日电 （记者孙红丽）今日，国务院联防联控机制就农村地区疫情防控有关情况举行发布会，并回答记者提问。

会上，有记者问，农村地区的医务人员较城市来说相对较少，加上医务人员本身也有可能感染。面对可能的疫情风险，如何保障医务人员的在岗率和诊疗服务秩序？

对此，湖南省湘潭市雨湖区长城乡卫生院院长袁友明表示，近年来，基层医疗卫生人员队伍有了长足发展，队伍规模和人员素质都有一定提升。“为应对此次农村地区疫情高峰期，我们通过招聘、返聘退休医务人员等方式，增加了20位医务人员，进一步扩充了人员队伍，为此次疫情高峰期的防控发挥了非常重要的作用。”

袁友明介绍，同时，统筹全院医务人员力量，安排梯队值班值守，根据诊疗情况及时调整和优化就诊流程，扩充发热诊室4间，及时扩容住院病房，增设病床由原来的65张增设到94张，保证住院患者应收尽收、应治尽治，做到重症患者及时转诊，全力保障老百姓的就医需求。医务人员也发扬抗疫精神，症状缓解后及时返岗，保证了医疗救治的正常运转。

另外，还充分发挥医联体优势，通过上级医院专家来院或者远程查房、培训、指导，切实提高了卫生院医务人员的救治能力。

“我们还切实加强医务人员的关心关爱，落实轮流休假制度，配齐防护物资，加强医务人员个人防护，解决医务人员家庭的实际困难，对医务人员发放临时性补助。”袁友明说。