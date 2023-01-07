专家：包村包户包人 对农村地区重点人群健康状态全面摸底

人民网北京1月7日电 （记者乔业琼）今天，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍农村地区疫情防控有关情况，并回答记者提问。

会上，有记者提问，从目前对重点人群的摸底情况看，农村地区对重点人群的分级分类健康管理服务工作如何做好？可以发挥什么样的作用？

对此，首都医科大学全科医学与继续教育学院院长吴浩表示，现在的工作重点从防感染转向“保健康、防重症”。前期各地已经按照国务院联防联控机制下发的重点人群分类管理方案和动态服务要求，正在推进和落实落细相关工作。

吴浩表示，具体来讲，可以利用各种现代化科技手段，比如计算机数据、电话、微信、视频等非接触方式，以及传统的上门随访方式，实行面对面服务，做好对红黄绿标识重点人群的健康服务。主要以街乡为单位，组织村（居）委会及其公共卫生委员会、村“两委”、村组干部、驻村第一书记以及社区工作者，包括志愿者、相关包片医生组成的包保团队，在这个团队里，按照相关要求做好明确分工，使相关的包保团队能够包村包户包人，对红黄绿标识的三类重点人群健康状态全面摸底建好台账。这些人都是高风险人群，是防重症的重点。

“包保团队要把基层医疗卫生服务机构和家庭医生24小时联系电话告知重点人群，确保在关键时候能‘找得着、听得到、闻得见’，能及时联系到医务人员。”吴浩说。

“通过村干部或包保团队，可以和重点人群相互联系。我们要求对黄色标识人群每周联系不少于2次，对红色标识人群每周联系不少于3次。”吴浩表示，大家都在过节，都很繁忙，所以要相互联系，工作人员向重点人群主动联系，重点人群也可以主动向相关包保人员联系，建立一个双向联动机制。对红色标识重点人群的基础病情况和健康状况，要通过联系动态掌握，保平安，一旦发现重点人群感染新冠病毒或基础病加重等情况，要及时采取处置手段，包括及时监测生命体征、监测血氧饱和度等。

吴浩说，现在已经配备相关设备，要把这些设备用到该用的人身上去。同时，对红色标识的感染者，处置以后仍然觉得有加重的，如果有必要的话要及时指导转诊，同时加强健康监测。