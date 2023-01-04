XBB.1.5是否会引发新冠病毒的第二轮感染？中疾控回应

人民网北京1月4日电 （记者孙红丽）今天，中国疾控中心微信公众号在科普文章《关于XBB.1.5毒株，这些知识您需要了解》中表示，我国短期（3个月）内，由XBB系列变异株包括XBB.1.5引发大规模流行的可能性极低。

中国疾控中心透露，根据监测情况来看，输入病例方面，去年10月-12月，我国通过基因组测序已经发现输入XBB病例199例，包括9个亚分支，其中4例为XBB.1.5输入病例。

本土病例方面，去年10月-12月共报告发现本土XBB病例16例，全部为XBB.1进化分支，主要集中在10-11月份，12月份仅为1例，本土病例暂未监测到XBB.1.5本土病例。我国现阶段流行的毒株仍以BA.5的亚分支BA.5.2和BF.7为绝对优势毒株。

XBB.1.5是否会引发新冠病毒的第二轮感染？

中国疾控中心指出，有报道XBB.1.5可能有较强的免疫逃逸能力，引起国际关注。但美国CDC的监测数据证实，近几周XBB系列变异株占比增加期间，新冠感染者报告数、住院病例数、死亡病例数并未出现显著增高。在美国，XBB.1.5引起的再感染比率还需要进一步动态观察。

我国目前本土流行的绝对优势毒株是BA.5.2和BF.7，个体在感染BA.5.2或BF.7后产生的中和抗体，在短期内（3个月）会维持相对较高水平，预期对其他奥密克戎变异株分支（包括XBB）有较好的交叉保护作用。我国短期（3个月）内，由XBB系列变异株包括XBB.1.5引发大规模流行的可能性极低。

对于XBB.1.5毒株，我们需要做哪些准备？

“公众既不要恐慌，也不要轻视，保持良好心态等健康生活方式，不要相信未经证实的网络报道。健康人群3-6个月内感染新冠病毒的人群，再感染几率很低。”中国疾控中心表示，和预防其他奥密克戎亚型病毒感染一样，还是做好自身健康的第一责任人。坚持规律作息，保持居室整洁，经常开窗通风，科学锻炼身体，保障健康饮食，提高机体免疫力。做好自我健康监测，适量储备家庭常用药。重点保护高龄老年人和有严重基础性疾病等重症高风险人群，前往人群聚集场所时应规范佩戴口罩。

图片来源：中国疾控中心