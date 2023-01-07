专家：早期识别重症 出现血氧饱和度小于93等症状要及时转诊

人民网北京1月7日电 （记者乔业琼）今天，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍农村地区疫情防控有关情况，并回答记者提问。

会上，有记者提问，有些农村地区的老年人防护意识比较薄弱，像戴口罩、保持社交距离等方面没有更好地落实。有关部门在加强农村老年人保护意识和卫生习惯等方面，如何利用科普等形式来做好宣传？尤其是结合马上要来到的春节，在针对疫情防控的科普方面有哪些工作可以开展？

首都医科大学全科医学与继续教育学院院长吴浩表示，我国农村地区医疗资源相对薄弱，农村老年人一般掌握新冠病毒的个人防护知识也相对薄弱，特别是有一些合并了基础病，有可能没有得到很好的控制，这些人群存在着极大的风险。随着春节的临近，务工和经商人员返乡，可能会把疫情风险带到边远农村。在这个时候，更加强调农村乡镇负起属地的责任，发挥村（居）委会的作用，提前未雨绸缪做好知识宣传，比如张贴宣传画、走访、发放知晓卡等。同时把返乡务工和经商人员也充分利用好，因为他们在城市接触了很多新冠知识的教育，把他们组织起来，作为志愿者，充分发挥邻里、乡里之间的关系，传递相关的科学知识。

“还有一个重要的途径，就是通过‘小手拉大手’，把知识技能传递给千家万户。”吴浩说，要发挥农村地区中小学学生的作用，通过老师对他们进行科普，让他们成为科普的宣传员。习惯的养成非一日可改变，但是在农村地区还有尊老爱幼，老年人可能不愿意听从劝导，但是孩子的话是比较能听进去的，所以这是很重要的工作。

吴浩说，新冠病毒主要是呼吸道传播，冬季也是呼吸道包括流感传染的高发季节。三年来，因为疫情原因，大家相聚不容易，在春节这个时间，大家走亲访友，围炉茶话、一叙亲情、以解相思，所以特别要提醒一定要做好手卫生，尽量减少在室内聚集的时长，通风和戴口罩可以有效地避免感染。不要熬夜，熬夜会减少抵抗力。

吴浩还说，老年人的抵抗力相对更弱，良好的营养可以增加身体抵抗力，要加强营养，特别是增加肉、蛋、奶等蛋白质的摄入，对提高免疫力也是很好的措施。

“一是要防止重症，二是要早期识别重症，所以提示村（居）干部和所在的基层卫生机构24小时电话一定要畅通，要熟悉和掌握就诊流程，介绍相关感染症状、可能出现的并发症和重症风险苗头、倾向性症状，比如说存在药物治疗已经过了3天以后仍然还大于38.5℃，血氧饱和度如果小于93就要及时转诊。”吴浩强调。

吴浩特别提醒，要更多关注新冠患者的发热，新冠感染对于部分老年人来说可能更加复杂，特别是有基础病的，有可能得病以后并不发热，这些老人如果精神状态不佳、饮食差，就要及时给予体温监测，如果小于35℃，就要及时转诊。这些都要做成提示“明白卡”，尽量传递出去，你我携手，共建健康农村。