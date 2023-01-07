农业农村部：“五级书记”要像抓脱贫攻坚一样抓农村地区疫情防控

人民网北京1月7日电 （记者乔业琼）今天，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍农村地区疫情防控有关情况，并回答记者提问。

会上，有记者提问，按照《加强当前农村地区新型冠状病毒感染疫情防控工作方案》安排，各地要进一步建立健全五级书记抓农村地区新冠疫情防控责任体系。这是个怎样的体系，如何充分发挥作用将农村地区疫情防控责任落实落细？

对此，农业农村部农村合作经济指导司副司长、一级巡视员毛德智表示，上述提到的工作方案，是贯彻落实党中央、国务院关于加强农村地区疫情防控工作的决策部署，由国务院联防联控机制和中央农村工作领导小组联合印发的，印发时间是去年的12月30日。这个工作方案明确要求，“五级书记”要像抓脱贫攻坚一样抓农村地区的疫情防控。要建立包保制度，省统筹、市调度、县乡村抓落实，层层压实责任。基层党组织要切实发挥战斗堡垒作用，把疫情防控各项措施落实到村到户。

毛德智说，为了落实落细农村地区疫情防控的责任，工作方案还分别明确了省、市、县、乡、村五级书记的具体要求，其中对省级党委和政府，要求对本地区农村疫情防控工作负总责，根据疫情形势，因地制宜、结合实际制定政策措施。市级党委和政府负责本区域内农村疫情防控工作的部署安排，督促检查。县级党委和政府要承担起主体责任，主要负责人要靠前指挥，抓好农村地区疫情防控，特别是要抓紧补齐农村地区疫情防控中的短板和弱项。乡镇、村要具体落实好疫情防控中的组织、动员、协调、宣传、引导等责任要求，确保各项工作能够进村入户。工作方案还特别强调，要强化责任追究，对工作不力、失职渎职的，要严肃追责问责。

毛德智还说，为抓好农村地区疫情防控工作，工作方案对建立相应工作机制也提出了要求，由中央农办、农业农村部、国家乡村振兴局会同中组部、国家发改委、工信部、民政部、财政部、国家卫健委、国家疾控局等单位，成立了农村地区疫情防控工作专班。工作专班在国务院联防联控机制下开展工作，重点是发挥责任落实、政策协同、基层动员等方面的作用。目前，各级也在建立健全相应的工作机制。