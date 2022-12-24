三级医院要充分发挥医疗救治兜底作用

本报北京12月23日讯（记者吴佳佳）国家卫健委医政司司长焦雅辉在接受本报采访时表示，为加强近期全国医疗救治工作，特别是对重症患者的医疗救治，国务院联防联控机制综合救治组专门召开视频会议进行部署，要求三级医院充分发挥医疗救治兜底保障作用，不仅要加强对新冠肺炎重症患者的救治，还要加强对核酸阳性合并基础疾病的重症患者救治。对低龄儿童以及高龄老年人合并基础疾病的高风险人群，要直接转诊到三级医院，不必再通过分级分类的收治进行逐级转诊。

焦雅辉强调，三级医院要做好发热门诊、急诊和病房之间的衔接，要确保在发热门诊、特别是急诊收治的重症患者，能够及时送到病房进行专科救治，或收治到综合ICU进行抢救。各省份要发挥指导作用，借鉴在高危孕产妇管理方面已经形成的有效经验，在辖区内按照分区包片原则，明确三级医院与县医院对口支援关系、二级以上医院与养老院对口协作关系，压实牵头医院主体责任，任何医院不得以划定区域为理由推诿、拒收其他区域转来的重症患者。国务院联防联控机制医疗救治组建立了相关制度，对三级医院收治重症患者的情况进行评估和考核，并且建立了日报告制度和定期通报制度。

面对元旦、春节期间人员流动性增加，农村疫情防控压力增大的情况，焦雅辉表示，要充分发挥城乡医院对口支援机制的作用，所有三级医院分区包片，与县医院建立一对一帮扶关系。同时，县医院要做好床位、设备设施、人员等方面的准备。各地要提前布局，一方面确保药品能够发下去，另一方面确保农村的重症患者、特别是老年重症患者能够及时转上来。对于养老院和福利院的老人，各地卫健部门也要与民政部门建立联系，指定二级以上医院对口支援，定期为他们提供保健指导，一旦发现其健康状况发生变化，要及时就医和转诊。

“最近公众比较关注120急救相关问题，我们也要求各地提前做好预案，重点保证极危重症患者的转运。”焦雅辉说，首先要畅通120急救电话，要求各地扩容、增加120接听电话的坐席和中继线。其次，为减少咨询电话占用120资源的问题，各级各类医疗机构要开通24小时互联网医疗服务和线上咨询服务，分流群众电话咨询。最后，各地要充分利用第三方或社会力量调集车辆，满足非急救转运需求。