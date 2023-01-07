农业农村部：农村疫情防控和农业稳产保供必须两手抓、两手都要硬

人民网北京1月7日电 （记者孙红丽）今日，国务院联防联控机制就农村地区疫情防控有关情况举行发布会，并回答记者提问。

会上，有记者问，当前，农村地区面临一手抓防疫、一手保供给的重要任务，如何在防控疫情大面积扩散的同时，保障农产品供给不受影响，能否介绍一下相关的情况和举措？

对此，农业农村部农村合作经济指导司副司长、一级巡视员毛德智表示，人民至上、生命至上，民以食为天，农村地区的疫情防控和农业稳产保供必须两手抓、两手都要硬。

谈及如何在防控疫情大面积扩散的同时，保障农产品供给不受影响，毛德智介绍，农业农村部早部署、早准备、早安排，近期对于农业生产稳产保供、农村地区疫情防控，作出了具体部署，特别是对节日期间全国肉蛋奶等“菜篮子”产品的生产供应，作出了安排和部署。重点抓了三个方面：

一是抓好生产。抓紧南菜北运基地和北方设施蔬菜生产，合理安排品种结构和种植规模，因地制宜地发展一些速生菜、芽苗菜。同时抓好畜禽水产养殖，不同地区及时调剂余缺，保证市场供应。

二是顺畅流通。优化通行保障措施，畅通“菜篮子”产品以及农资农机等重要物资的运输通道，严格落实鲜活农产品运输“绿色通道”政策，保证“菜篮子”产品运输车辆便捷通行。积极推进产区和销区对接。

三是压实责任。首先是落实好“菜篮子”市长负责制，加强监测预警，合理引导市场预期。健全应急保供体系，分级制定应对措施，确保一旦出现特殊情况能够及时启动应急机制，保证供给充足。在这个基础上，还特别加强农产品质量安全监管，保证大家既要吃得上、吃得好，还要吃得放心、吃得安全。

“农村地区疫情防控工作专班近期还派出了29个调研督导组，主要是调研督导各地农村地区疫情防控情况和农业稳产保供的情况。”毛德智指出，从调研情况来看，各地在抓农村疫情防控和稳产保供方面，都采取了统筹措施，有一系列的具体安排。从全国面上的情况来看，目前生猪、蔬菜等重点“菜篮子”产品生产和上市流通基本正常，冬小麦、油菜处于越冬期，农业稳产保供是有保障的。

同时，也指导和动员基层及早做好预案，一旦疫情比较严重的时候，将通过组织动员农业社会化服务组织，以及新型农业经营主体、农民合作社等，为农民群众开展代耕代种、代养代管、施肥打药等托管服务，引导基层农民群众邻里之间开展相互帮助等措施，确保不误农时，抓好农业生产。

“下一步，农业农村部还将会同有关部门细化应急保供工作预案，提早谋划做好农药、肥料等等农资需求调度，确保春耕备耕有序进行。”毛德智说。