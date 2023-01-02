感染新冠病毒对症治疗如何做到合理用药？康复期出现咳嗽如何应对？如何在康复期快速恢复元气？国家卫生健康委对此组织专家进行解答。

解热镇痛类药物防过量使用

“解热镇痛类药物，如布洛芬和对乙酰氨基酚，对于治疗新冠病毒感染造成的发热、疼痛效果很好。”北京协和医院药剂科主任张波说，一般来说，使用1至2天，发烧和剧烈疼痛就能控制住，就可以停药了。这类药物选择一种使用就可以，不建议同时使用多种，因为它们含有的成分相同或类似，多种药物同时使用会导致药物过量。

张波建议，使用解热镇痛类药物之前一定要看一下说明书，包括适应症、用法用量。一些老年人可能不会看说明书，家人或陪护人员一定要帮助老年人看，确保老年人用药安全。

“从用药安全的角度看，能口服不肌肉注射，能肌肉注射不输液。”张波说，药物给药途径有口服、注射输液等。口服给药是非常安全的给药途径，对于轻型感染者解热镇痛，选择口服药物就可以了。只有重症、危重症患者才考虑使用输液的方式，主要目的是快速缓解危重病情。

抗生素不能预防和治疗病毒引发的感染。张波表示，抗生素一般指抗菌药物，是针对细菌引发感染的治疗药物。新冠病毒感染是病毒性感染，抗生素无效。如果新冠病毒感染者出现合并的细菌感染，才需要使用抗生素治疗。当然，这需要医生严格地检查和评估。

中医药疗法能有效缓解咳嗽

中国中医科学院广安门医院呼吸科副主任边永君分析，从中医理论看，这次疫情发生的时间节点是大雪到冬至节气，是一年中天气最冷的时期，天地的阴寒之气最旺盛。不管是寒凉饮食，还是大自然的阴寒之气，易损伤人的肺气，造成呼吸气机逆乱，从而出现咳嗽。从现代医学理论看，新冠病毒会损伤气道黏膜上皮，黏膜下的神经就会暴露，对外界的刺激比较敏感，从而产生咳嗽。

“气道黏膜上皮恢复后，咳嗽就会消失。这大概需要2周到4周的时间。”边永君说，呼吸道最怕冷和干燥，所以在室内要营造温暖潮湿的环境，有利于气道黏膜的恢复。咳嗽的康复与身体整体的康复一样，要避免过度劳累，但也要避免安逸少活动。缺乏必要的活动，容易造成气血瘀滞，不利于康复。此外，饮食上要尽量避免吃生凉的东西，外出活动要注意保暖。

边永君表示，中医对于外感后咳嗽有着丰富的治疗经验，只要对症治疗，可以有效缓解症状和缩短病情。配合一些饮食疗法，比如燥咳，也即咳嗽时少痰或痰偏黄，可以食用川贝、梨汤、百合等食物。

合理饮食有助于恢复元气

“营养对于康复期恢复元气具有重要作用。”北京协和医院临床营养科主任于康说，元气恢复需要一个过程，循序渐进，不要太着急，拼命吃喝补充营养会欲速则不达。从具体的饮食角度看，第一是要保证能量摄入。能量主要来源于主食，康复期每餐都要吃一点主食，慢慢增加量。可以先从易消化的细粮开始，如粥、面条、面片，然后过渡到软一点的米粉、馒头，肠胃好了再增加点粗粮。第二是要保证优质蛋白摄入。蛋白主要来源于牛奶、鸡蛋、瘦肉、鱼虾等动物类食物。先选择那些容易消化吸收的，如鸡蛋，然后再选择清蒸的鱼虾等。第三，保证餐餐都有蔬菜，每天吃水果，有利于补充维生素和钾、钠等微量元素。对于肠胃功能恢复慢的人，特别是老年人，可以在三餐基础上，食用一些补充剂，比如复合型的微量营养素、肠内营养液、蛋白粉。如果有条件，可以咨询医院的临床营养科医生，获取更专业的指导。

北京中医医院院长刘清泉说，中医对于患者康复期有一个概念叫“食复”，意思是饮食不当可能造成病情反复。比如感冒的患者，在康复期最怕大吃大喝，可能造成复发。谨防“食复”关键还是要做到循序渐进，切勿暴饮暴食，吃饭六七分饱即可。

“从中医的角度看，新冠病毒容易伤肺，损伤人的津液，造成燥热。”刘清泉认为，适当采用一些润肺的方法有助于元气的恢复。比如喝梨汤、山药粥、大米粥、小米粥，吃橙子等，以养脾胃和润肺。

“康复期多休息有利于恢复元气。”刘清泉说，科学规范的睡眠是养正气的重要方法。要保证睡眠充足，不要熬夜。此外，不做剧烈运动，剧烈运动会损伤人的阳气。注意适当运动，运动量以身上微微发热为止。运动要循序渐进，感冒等呼吸道疾病患者，一般三四周后可以逐渐增加运动量。

《 人民日报 》（ 2023年01月02日 04 版）