专家：发挥村医乡医人熟地熟优势 对重点人群做到“早发现、早处置”

人民网北京1月7日电 （记者乔业琼）今天，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍农村地区疫情防控有关情况，并回答记者提问。

会上，有记者提问，“保健康、防重症”是我国目前疫情防控的工作重心，提高基层医务人员的治疗能力十分重要，在抗病毒药物的使用和指导方面，该如何进行针对性的提高？怎样加强基层医疗机构的医疗救治能力？

对此，首都医科大学全科医学与继续教育学院院长吴浩表示，目前基层首诊门诊量达到了60%，如何确保他们的诊疗质量，关乎着“保健康、防重症”的第一道关口。

第一，要组织大家学好用好第十版新冠诊疗方案，加强对基层医务人员培训。三年疫情，基层医务工作者日夜奋战，前期主要“以防为主”，现在迅速转化角色“以治为主”，“治”的时候就要注意质量，尤其要注意对新冠症状的诊断，包括居家治疗、合理用药，还有中医药的治疗，特别是早期重症的识别以及转诊的路径，都要加强学习和掌握，学以致用。

第二，要充分发挥县域医共体、远程医疗的作用。加强牵头医院下沉带教和结对帮扶力度，特别是对乡镇卫生院、社区卫生服务中心设置有病房的，可以做一些重点带教。在规范诊疗和抗病毒药物使用等方面，因为在前期的时候，定点医院经验比较多，要安排经验丰富的医师对基层医务人员进行具体指导，临床上只有看过病的，经验才能丰富，基层医务人员才能将国家配备的仪器设备熟练掌握和使用好。

第三，要发挥村医乡医人熟地熟优势。全面动态掌握居民健康，对重点人群做到“早发现、早处置”，实现非药物治疗，比如氧疗、营养支持、补液等治疗和指导。另外是抗病毒药物的早期使用，抗病毒是没有什么特效药的，但是早期发现和使用一些抗病毒药物是有用的。药品用得合理、用得对路，就是好药，用不对路就是另外一回事了，所以要加强合理指征用药和早期的识别，早期要使用小分子抗病毒药物。同时，要特别关注基础疾病的诊疗，基础疾病如果不稳定，也是新冠高风险的重症因素，所以不仅要关注新冠感染，还要关注基础疾病的治疗，使治疗能够达到比较好的效果，以满足群众对医疗的更好需求。

第四，我国地域辽阔，特别是农村地区，一些村乡医掌握了一些很好的中医药使用办法，中医更讲究辨证施治，不同地域、不同人群，中医用药的方式方法都有一些差异，所以鼓励因地制宜地充分利用当地优势的中医药资源去治疗和支持，改善新冠病症。还有也要尽快按照国家要求，动态储备相关药物，不打无准备之仗，一旦到了疫情高峰期，不至于慌乱。