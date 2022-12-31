“阳”了怎么办？“阳康”需要注意什么？《个人防疫手册（第四版）》来了！

自2023年1月8日起，新冠病毒感染调整为“乙类乙管”。同时我们应认识到，新冠病毒仍然是传染病，人们应该做好个人防护。伴随元旦、春节到来，为进一步助力疫情防控，人民网·人民好医生客户端在《个人防疫手册》第一、二、三版基础上，优化形成《个人防疫手册》第四版，针对“没阳”“阳了”“阳康”等不同阶段的应对，集纳权威观点和科学内容，除继续优化用药篇、老年人篇、儿童篇、孕产妇篇、基础知识篇、疫苗篇等内容之外，增设“阳康”篇、日常防护篇，科普相关重点知识和注意事项。

防控疫情，健康生活，我们期待这本小小的手册，能给您和家人带来一些帮助。

延伸阅读:

12月28日，为助力农村地区疫情防控，人民网发起 “农村防疫公益行动”，号召社会各界力量联合起来，为农村地区和县域社区的重点人群提供防疫相关的公益支持。

12月25日，为方便解决目前的应急需求，人民网“防疫互助平台”在“人民网+”客户端、人民好医生客户端上线运行，为广大群众搭建近距离社区村组间的药品及防护物资互助共享公益信息平台。

12月21日，“人民网+”客户端推出《基层防疫参考手册（第一版）》，集纳政策解读和科普知识，设有政策解读篇、各地经验篇、个人防护篇等三个部分，供乡镇街道、社区村组、个人参考使用。

12月5日起，人民好医生客户端陆续推出《个人防疫手册》第一版、第二版和第三版，设置PDF版和电子书版本，集纳整理权威观点和科学内容，及时回应群众关切的应急、居家、用药、疫苗、重点人群、就医等多方面问题。