科普：新冠变异株奥密克戎亚型XBB更危险吗

新华社北京1月3日电 近期，新冠变异毒株奥密克戎亚型XBB引发的感染病例在一些国家有上升趋势。与其他奥密克戎变异毒株相比，XBB的传播是否有不同？是否会引起一定程度的重复感染？人们又该如何防护？

XBB是新冠变异毒株BA.2.10.1和BA.2.75的重组毒株，于去年8月在印度被首次发现。它和此前流行的BA.5.2、BF.7一样，都是奥密克戎变异毒株的一种亚型。XBB还可进一步细分为XBB.1、XBB.1.5等子系毒株。

全球流感共享数据库（GISAID）的数据显示，截至2022年12月31日，全球至少74个国家和地区已检测出XBB.1.5。XBB变异毒株2022年10月已在印度和新加坡等亚洲国家引发新一轮感染。

美国疾病控制和预防中心最新数据显示，截至2022年12月31日，美国40%的新冠确诊病例感染了XBB.1.5，高于前一个星期的20%。在该国东北地区，约75%的确诊病例感染了XBB.1.5。

世界卫生组织提供的信息显示，感染XBB后的症状与感染其他新冠毒株的症状类似，目前并未发现感染XBB后在疾病严重程度上会有什么不同。一些网络传言称XBB会影响心脑血管，并会引发腹泻，这实际上夸大了XBB的致病性。

美疾控中心新冠和其他呼吸道病毒部门主任芭芭拉·马洪也表示，没有迹象表明XBB.1.5会比其他奥密克戎变异毒株导致更严重的疾病。虽然全美各地的新冠住院率总体有所上升，但XBB.1.5盛行的美国东北地区住院率并未出现不成比例的激增。美国国家过敏症和传染病研究所前任所长福奇同样认为，尽管XBB变异毒株给新加坡带来新一波感染，但当地并未出现住院病例同比例增长的情况。

那么XBB是否会带来重复感染的风险呢？研究显示，XBB确实有能力逃逸既往感染或疫苗接种产生的抗体，这意味着一些人可能会重复感染。

世卫组织表示，XBB增强的免疫逃逸能力是否会导致新一轮感染潮取决于该地区的免疫背景，比如既往奥密克戎毒株感染的时间和疫情规模，以及疫苗覆盖率。

既往防范新冠传播的方式依然对XBB有效。世卫组织说，无论是否感染过相关病毒，戴口罩、勤洗手、保持物理距离、避免去密闭或拥挤的场所、多开门窗保证良好通风等，仍是非常重要且有效的防护手段。马洪还建议，对于65岁以上的高风险人群，应尽快接种升级版疫苗加强针。