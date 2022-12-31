辟谣！感染新冠病毒影响生殖系统健康？孕妇感染后会把病毒传染给胎儿？证据不足！

感染新冠病毒会影响生殖系统健康吗？

目前还没有证据表明感染新冠病毒对生殖系统有影响。

月经的调控，受大脑皮层、下丘脑和垂体、卵巢功能等影响，是一个严密的生殖内分泌轴。压力大、身体不适等众多外界影响都可能对月经产生影响。因此，感染者出现月经异常并不能表明是新冠病毒直接对生殖系统的作用。

孕妇感染后会把病毒传染给胎儿吗？

目前研究显示，孕妇感染新冠病毒，几乎不会传染给胎儿。

如果是产后，母亲感染后和新生儿接触时还是需要做好防护，母亲在佩戴N95口罩，做好个人防护的基础上可以继续母乳喂养。

如果孕产妇出现了

发热、干咳等症状，该怎么办？

可以做核酸检测或抗原检测明确是否感染新冠病毒。抗原检测相对比较便捷，也是居家期间较为合适的选择。

对症治疗。发热可以进行物理降温，多饮水。可以选择孕产妇可以用的中药来对症治疗。如果选用退烧的西药，超过38.5℃可以服用对乙酰氨基酚。注意退烧药物选用一种即可，不要同时服用多种退烧药，以免造成肝肾损害。通常发热和咽痛等症状会在3~4天后缓解，体温逐渐恢复正常。

健康监测。加强自我健康监测，注意做好体温、心率、血压三项监测，可以做好记录在就诊时提供给医护人员。孕晚期还需要关注胎动情况，每天监测1小时，每小时有3次以上胎动。

均衡饮食。增加蔬菜、水果等富含维生素C的食物。

不要焦虑。足够的休息和睡眠对于早康复非常重要。

及时就医。若经药物治疗后体温仍持续高于38.5℃超过3天；或者感到头痛、头晕、心慌、喘憋等严重不适；或者出现腹痛、阴道出血、阴道流液、胎动异常等症状，要及时联系助产机构，遵医嘱及时就医。

来源：央视网、国家卫生健康委官网