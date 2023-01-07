基层工作人员：应对农村疫情防控 开展“五到家”服务

人民网北京1月7日电 （记者孙红丽）今日，国务院联防联控机制就农村地区疫情防控有关情况举行发布会，并回答记者提问。

会上，有记者问，对农村地区的疫情防控，国家要求发挥村（居）民委员会及其公共卫生委员会的作用。是否成立了这样的委员会？现在正在开展哪些工作？

对此，四川省成都市郫都区德源街道禹庙村党委副书记蔡小雪介绍，从禹庙村的实际情况看，村民委员会对本村的疫情负总责，下设公共委员会落实具体工作，由我兼任主任，成员还有村委会专职人员、村卫生室负责人、家庭医生团队等，主要工作包括防疫政策宣传、家庭医生签约、重点人员服务，协助开展疫情处置工作。

蔡小雪还表示，现阶段，禹庙村最大限度地发挥基层服务能力，对接医疗资源，开展“五到家”服务。

一是送医到家。禹庙村每个微网格都有一个由微网格员、家庭医生组建的3-4人服务团队，开展双向联系、在线问诊、上门服务。开通了“村—街道—村”三级诊疗绿色通道。具体来说，村卫生站配备抗原检测试剂、退烧药等物资，街道社区卫生服务中心发热门诊就近提供诊疗服务，区中医院为禹庙村重症人群提供对口服务。

二是温暖到家。对老幼病残孕等重点人群底数持续更新，建立春节返乡人员台账。除此之外，还组织微网格员和家庭医生对重点人员“一对一”包保联系，每周联系不少于2次，同时开展“敲门送温暖”行动，发放中药汤剂6000余袋。

三是预防到家。禹庙村设置了流动接种点，为行动不便的人群提供便民接种服务，村里60—79岁老人加强针接种率达到了95%，80岁以上老年人加强针接种率现在已经达到了90%以上。

四是互助到家。开展“药品互助帮帮团”活动，设置爱心药品分享箱，倡导村民共享药物，把家里多余的药物都拿出来，放进去按需取用，放入整盒退烧药，需要的人拿几颗或者拿一板，大家相互帮忙。在这一过程中，村民素养也提高了。

五是宣传到家。通过宣传栏、微信公众号、村村通广播等载体，开展科学用药、居家康复等防疫知识宣传，重点是依托邻里微信群，邀请家庭医生进群科普、咨询答疑。线下对老年人实施上门宣传，发放宣传资料，提高个人健康意识。