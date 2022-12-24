当前，奥密克戎变异株致病力明显减弱，但重点人群感染后发生重症的风险依旧较高。针对老年人、孕产妇、儿童、慢性基础性疾病患者等重点人群的防护工作，受到各方广泛关切。全面落实落细重点人群医疗，成为筑牢保健康、防重症防线的关键。

做好重点人群医疗服务，必须摸清底数。只有充分掌握重点人群健康情况，才能让医疗服务更加精准高效。一方面，应利用先进信息化手段，通过整合居民档案、建立健康台账，搭建囊括各类重点人群健康状况的综合数据库，为医疗服务保障提供充足的数据支撑。另一方面，做好全面健康信息排查，还需要实现系统性机制，统筹协调与部门联动尤为重要。应不断强化调查队伍的建设，明确部门职责与时限要求，实现分区负责、责任到人，建立会商、通报工作等机制，通过电话调查、入户调查、档案分析等多种方式，做到统揽全局、有的放矢，提升信息收集与研判工作的整体质效。

做好重点人群医疗服务，应分级分类、合理分配救治资源。随着社会面管控的逐渐放开与感染人数的增多，医疗资源的有限性愈加凸显。只有做好重点人群的分流及相关预案，才能打好“提前量”，规避医疗挤兑的出现，让诊治工作有序进行。日前印发的《新冠重点人群健康服务工作方案》，将重点人群分为三类，标记不同颜色并提供分类分级服务。通过对低风险人群进行加强健康教育，动员接种疫苗；对中风险人群加强居家观察，及时指导用药、打通转诊渠道；对高风险人群经专家团队或上级医院评估后决定收治方式，提供健康监测、抗原检测等必要服务，协助转诊急诊需求。通过科学安排和分配医疗资源，让重点人群的每个患者都得到充分合理的救治。

做好重点人群医疗服务，提升基层医疗卫生机构服务水平是关键。要将重点人群医疗服务落实落细，完善的基层公共卫生体系和专业的医疗服务能力是基础。在设备上，不断加强基层卫生机构设施配备与升级改造，不断推进基层发热门诊建设覆盖，完善配备氧疗设备、便携式肺功能仪器等功能仪器；在团队上，切实增强基层医疗卫生机构人力，通过医联体下派医师、拓宽聘用人员渠道、实现互联网远程医疗等方式，促进优质医疗服务向基层下沉；在服务上，通过做实重点人群家庭医生签约服务，不断提升签约服务覆盖率，加强家庭医生与重点人群间联系，从而优化健康管理与监测，及时响应患者就医需求。

落实落细做好重点人群医疗服务，需要全社会共同努力。只有全盘谋划、分类保障、主动担当，才能真正把工作做细做好、服务做实做优，用心用情为重点人群做好兜底保障，共同挺过新增感染者快速增长的关键期。

（作者：裕民）