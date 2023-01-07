国家卫健委：三级医院都要包片 “一对一”指导县级医院加强医疗救治工作

人民网北京1月7日电 （记者乔业琼）今天，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍农村地区疫情防控有关情况，并回答记者提问。

会上，有记者提问，在一些比较偏远的农村，不仅是医疗条件有限，交通也非常不便利，如果出现新冠病毒感染者迅速增多的情况，如何能够保证这些感染者尤其是重症感染者得到及时转运和收治？

“这个问题非常重要。农村地区特别是交通不便的地区，我们也一直非常关注他们的急救转运情况。”国家卫生健康委基层司司长聂春雷表示，为了确保感染者能够高效有序转运收治，指导地方开展了以下几项工作：

首先，加强重点人员日常联系和指导。实际上就是做好包保联系，做好健康管理，能够早发现需要转诊的人员。特别是包保团队，充分利用现代化的手段，包括微信、电话、云服务、视频或者上门服务等等，保持及时联系，发现问题根据情况进行转诊。

其次，要做到及时转诊，就要求农村地区扩大基层医疗卫生机构院前急救的力量，每个乡镇卫生院和社区卫生中心要配备一辆救护车，纳入各个县域的120急救系统统一调度。同时，还要求地方党委政府指导乡村建立志愿者运输车辆，对需要急救的，可以通过志愿者车辆及时转运。通过这些手段，做到急救电话24小时能够拨得通，有车派，出车快。

再次，还要建立通畅的绿色通道，上级医院能够及时接收。各级各类医疗机构要有专人负责转诊衔接，简化重症患者转诊流程，完善转诊绿色通道。对于高龄合并慢阻肺、糖尿病、心血管疾病等基础性疾病的感染者，第一时间要转诊到有救治能力的医疗机构，可以直接转到三级医院，不一定要层层转诊。对于基层首诊的一些重症患者，要积极采取抢救措施，在医护人员陪护指导下转诊。同时还要完善养老机构老年人转诊的绿色通道。强调三级医院都要包片，“一对一”指导县级医院加强医疗救治工作，要派医务人员下沉基层，指导基层的转诊和医疗救治。