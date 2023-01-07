农村空巢老人出现意外如何紧急就医？基层卫生机构详解做法

人民网北京1月7日电 （记者孙红丽）今日，国务院联防联控机制就农村地区疫情防控有关情况举行发布会，并回答记者提问。

会上，有记者问，农村地区有不少空巢老人，如果他们出现意外情况，如何能在第一时间满足他们的紧急就医需求？

对此，湖南省湘潭市雨湖区长城乡卫生院院长袁友明表示，在当前农村地区疫情防控形势下，湘潭市雨湖区正在推行“基层扁平化治理”，以300户左右为一个区块，全区共设置326名区块治理员，2800余名干部全部下沉区块分片包干、包户到人。

袁友明介绍，目前，长城乡卫生院对村卫生室实行一体化管理，将村医纳入到家庭医生服务团队中，共同加强重点人群分类管理。通过摸排，发现长城乡服务人口57646人，60岁以上的老年人7327人，其中重点人群692人，次重点人群559人。

一方面，结合邻里帮扶机制，对空巢老人坚持定期探视、每日沟通。另一方面，居民有任何需求，也可随时可以与对应的区块治理员联系，如发现空巢老人出现意外，第一时间就可以通知到家庭医生，经初步评估后，能在基层救治的就直接转到卫生院治疗，如果基层救治能力有限，就及时联系医联体上级医院进行转诊救治。

袁友明举例说，长城乡犁头村有一位空巢老人陈奶奶，患有冠心病、骨关节炎以及中度贫血，老伴已经去世了，儿子患有重性精神疾病长期住院治疗，女儿出嫁在外地。就在12月底的一天，陈奶奶感觉自己头晕、胸闷、气促，随即联系了犁头村的家庭医生，家庭医生及时赶到老人家中，初步评估后联系了卫生院，由救护车转运至卫生院进行治疗，目前老人已病情好转出院。