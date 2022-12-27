国家卫健委：对新冠病毒感染实施“乙类乙管”绝不是放开不管

人民网北京12月27日电 （记者乔业琼）今天，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍新冠病毒感染实施“乙类乙管”措施有关情况，并回答记者提问。

会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋介绍，26日，国家卫生健康委发布公告，经国务院批准，自2023年1月8日起，解除对新型冠状病毒感染采取的《中华人民共和国传染病防治法》规定的甲类传染病预防、控制措施；不再纳入《中华人民共和国国境卫生检疫法》规定的检疫传染病管理。

米锋表示，当前，我国疫情防控进入新阶段，面临新形势、新任务，工作重心从“防感染”转向“保健康、防重症”。

他说，实施“乙类乙管”，是综合评估病毒变异、疫情形势和我国防控工作等基础上作出的防控策略调整，是实事求是、因时因势优化完善防控措施的主动作为，是为了不断提升防控工作的科学性、精准性、有效性。

实施“乙类乙管”，对新冠病毒感染者不再实行隔离措施，不再判定密切接触者；不再划定高低风险区；不再对入境人员和货物等采取检疫传染病管理措施。对新冠病毒感染者实施分级分类收治并适时调整医疗保障政策。检测策略调整为愿检尽检。调整疫情信息发布频次和内容。

实施“乙类乙管”，绝不是放开不管，重点是强化服务和保障。要抓实抓细医疗救治资源准备，着力做好群众用药需求，全力做好老年人、儿童等重点人群的防护和救治，特别是强化老年人疫苗接种和健康管理，切实加强农村地区疫情防控。

实施“乙类乙管”，仍然需要广大群众的支持和配合。要继续坚持近三年来养成的良好个人卫生习惯和健康生活方式，始终做好个人防护。

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