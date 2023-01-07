国家卫生健康委：全国98.7%乡镇已设置发热诊室

人民网北京1月7日电 （记者闫妍）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍农村地区疫情防控有关情况，并回答媒体提问。

“目前，‘关口前移’是城乡基层疫情防控的重点工作。”国家卫生健康委基层司司长聂春雷表示，根据当前疫情防控的形势，为发挥好基层“网底”的作用，1月3日，国务院联防联控机制综合组印发《关于做好新冠重点人群动态服务和“关口前移”工作的通知》，要求对重点人群坚持“早发现、早识别、早干预、早转诊”，预防和减少新冠病毒感染重症发生，提出了12条工作内容，特别强调要进一步筑牢织密基层的“保健网”，加强重点人群动态管理和基层发热门诊的建设，确保基层医疗卫生机构人员、药品、设备配备到位，必要的药品器械要直达村卫生室、乡镇卫生院以及社区卫生服务中心。

聂春雷介绍，目前，全国98.7%的乡镇卫生院和社区卫生服务中心都开设了发热诊室，基层发热门诊诊疗量占比超过全国发热门诊的60%以上。对需要转诊的患者，及时向亚定点医院、定点医院或者上级医院转诊，充分发挥了基层医疗机构第一道防线作用。

聂春雷说，农村地区要做到“关口前移”，核心是落实“早发现、早识别、早干预、早转诊”。“早发现”主要是加强对65岁以上老年人、孕产妇、儿童、残疾人等重点人群的一对一包保联系，每周联系服务不少于2次，发现问题及时处置。“早识别”是加强重点人群健康监测，对可能出现的基础病并发症、新冠重症风险苗头和倾向性症状及时识别，及时给予指导和转诊。“早干预”是在基层机构配备氧气袋、氧气瓶、制氧机，以及便携式血氧监测设备等，一旦发现异常情况，迅速给予吸氧和药物治疗，并根据实际情况及时转诊。“早转诊”是发现需要转诊的患者，及时转到上级医院接受治疗。

此外，国家卫生健康委还通过加强基层医务人员培训、加快中医药配备和使用、落实医联体（医共体）对基层的指导等，提高基层诊疗能力，防止轻症向重症或者危重症发展。