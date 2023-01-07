倡导农村朋友加强个人防护 农业农村部提醒春节返乡5个注意事项

人民网北京1月7日电 （记者乔业琼）今天，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍农村地区疫情防控有关情况，并回答记者提问。

会上，有记者提问，随着春运期间人员流动加大，返乡人员增多，农村地区可能会迎来感染高峰。在短时间内面临感染人员增加，且医疗资源比较薄弱的情况下，农村地区应该如何应对？如何加强防护，降低人员聚集带来的疫情进一步传播风险？

对此，农业农村部农村合作经济指导司副司长、一级巡视员毛德智表示，春节临近，为了科学有效做好农村地区的疫情防控，最大限度地保护农村群众的身体健康和生命安全，前期国务院联防联控机制综合组已经专门印发了通知，指导各地加强农村地区的疫情防控，提升医疗卫生健康服务水平。在农村地区医疗资源比较薄弱的情况下，要有效应对疫情传播，还要充分发挥各级组织作用，特别是要发挥农村基层组织作用。为此，近期中央农办、农业农村部、国家乡村振兴局会同中组部、共青团中央、全国妇联、国务院联防联控机制综合组、民政部，联合印发了通知，对充分发挥农村基层组织作用，加强农村地区疫情防控作出了部署。

“农村地区疫情防控离不开广大农民群众的参与。”毛德智表示，近日，中央农办和农业农村部、国家乡村振兴局牵头成立了农村地区疫情防控工作专班，发出了《致广大农村朋友的倡议书》，倡导大家加强个人防护。这里，再给广大父老乡亲、农民朋友提个醒儿。

首先，要随时关注自己的健康状况。出现感染症状时，要及时到村卫生室、乡镇卫生院就医或者咨询。特别提醒大家，如果出现症状比较重，或有高烧等情况，个人感觉比较难受时，千万不要硬扛，一定要及时就医。另外，还要及时了解疫情防控的相关规定，保持良好心态，不恐慌、不焦虑，也不信谣、不传谣，更不要盲目用药，就医之后对症治疗。

二是返乡人员在返乡路途中一定要做好个人防护。回乡后，尽量少聚集、少聚餐。特别是农村的老人、小孩，是大家时时牵挂、最放心不下的。返乡人员回去后，刚开始几天跟老人孩子接触时，一定要戴好口罩，同时要勤洗手。如果自己感觉有症状，就赶紧居家，千万要保护好老人、孩子等重点弱势、身体素质相对差一点的人群。

三是要保持良好的卫生习惯。坚持戴口罩、勤洗手、常消毒，规律生活、充足睡眠，同时要多喝水，多吃蔬菜水果，家里面也要经常通风换气，特别是北方地区的农村，南方农村大部分的房子本身就是开放式较多，还要定期做好家里的清洁卫生。

四是红白事尽量简办。一些红事喜事等聚餐活动尽量简办，减少人员聚集。当有必要的活动举办时，还要适当控制规模。疫情比较严重时，要按照当地疫情防控的规定和要求，减少聚集性活动，避免疫情过快传播。

五是广大父老乡亲、农民朋友在做好自身个人防护的基础上，还要积极参与村里的防疫工作，尽最大努力把基层的防疫网络建好建强。在有需要的情况下，如果有富余的药品或者有医疗物资，也可以及时向邻里乡亲们提供帮助。特别是在一些偏远地区，如果有些乡亲邻里有发热症状时，如果有富余的药品，特别是退烧药，请及时分享一下，这也是中国人民的传统美德。