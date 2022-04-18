为何要高频次、重复地做核酸检测？专家回应

17日上午举行的上海市疫情防控工作新闻发布会上，上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院检验实验中心主任高春芳就目前仍在进行的高频次核酸检测的原因做了说明。

高春芳表示高频次重复多次检测非常有必要，同时也是目前疫情防控当中非常有效的手段，具体原因如下：

首先任何感染性的疾病都有一定的潜伏期，新冠病毒感染也不例外，而且潜伏期对于个体有一定的差异，有长有短。

第二个有检测窗口期的概念，是指患者感染了病毒以后，因为载量比较低，现有的检测方法没有达到检测灵敏度，检测不出来。在检测之前的这段时间，就是检测的窗口期，那么窗口期事实上非常容易漏检，能不能及时把阳性人员筛查出来，其实就取决于检测频次，检测频次多了，能把窗口期缩短在最短的时间里。

第三个原因，核酸检测采用的样本是咽拭子、鼻拭子。另外还有一个非常重要的原因，就是临床试验的时候，不光是新冠病毒的感染，还有其他病原体的感染也都是采用了重复多次检测方法，一般要有3到5次的检测。这样看来，新冠病毒的检测同样也不例外，重复多次检测，能够非常有效地筛查出患者。目前的形势下，重复多次检测，能够及时锁定阳性人群，特别是能够及时锁定无症状感染者，能够锁定风险区域和重点人群，能及时发现隔离传染源，阻断传染途径，保护易感人群。（记者 张倩 白廷俊 周力）