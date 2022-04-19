到群众最需要的地方去（抓细抓实各项防疫工作）

4月17日，上海徐汇法院社区法官王宏霞早早起床，7点多集合后开始了当天的分发物资、收运垃圾等工作。为抗击疫情，王宏霞和丈夫每天都参与各项志愿服务。目前，徐汇区1350余名区级机关、事业单位干部下沉到街镇、居委会一线，王宏霞是其中一员。

为打赢这场疫情防控攻坚战，上海广大党员干部下沉一线，到群众最需要的地方去，在最急需的节点攻坚克难，持续为群众排忧解难。据统计，4月15日以来，上海分两批派出符合条件的1.06万余名市级机关、企事业单位党员干部，增援有需求的社区，承担一线抗疫任务，汇聚起同心抗疫的强大力量。

“突击队就是来解决突出问题的”

“从增援的第一天起，突击队就是来解决突出问题的。”上海抗疫党员突击队浦东组临时党委书记王守瑜说。这支100多人的队伍，由来自上海警官学校和上海城投集团的党员干部组成，从4月8日到浦东新区北蔡镇以来，保障解决群众用药这个紧迫的民生问题，成了他们当前的最大任务。

首先解决“配药难”。为减轻当地基层负担，突击队全面承接北蔡镇各个居委会的配药任务。“除了普通药品外，有些特殊药品如癌症病人的‘靶向药’等，这些都等不得。”王守瑜说，每天收集、统计居民配药需求后，突击队员们早上8点出发，前往市里各大医院排队配药，有时要忙到晚上6点。

4月15日，记者跟随突击队员左泽前往社区送药。出发前，左泽穿戴好全套的防护服，每到一个需要配送的小区，他都将药品的外包装严格消毒，然后交给小区里的志愿者。

上海抗疫党员突击队浦东组临时党委副书记王晓进说，为打通市民购药“最后一公里”，我们使用了智慧导航软件，在大量配送地址间算出最优配送线路。通过反复测试，智能运算规划的线路较之前配送用时缩减30%。药品送达小区后，突击队指挥部还会将药品送达的短信及时发送到居民手机上。

上海抗疫党员突击队约有300名队员，来自上海市市级机关工作党委、市国资委党委、市建交工作党委、市科技工作党委等单位，他们下沉支援到了浦东新区、黄浦区、闵行区等，与一线工作人员共同努力，协助做好抗原检测、物资搬运、垃圾清运等工作。

“党员要坚持到最后”

一大早，记者在浦商曹路保供大仓里看到，做完核酸检测采样后，大家马上投入到各自岗位上，开始蔬菜进库、分拣、配送等工作。

他们大部分都不是这里的工人，而是来自上海浦商集团的各级管理人员和员工。“自保供大仓启动以来，大家一齐上阵，在仓库里连续作战。”上海浦商集团农产品公司副总经理张炎介绍，作为浦东新区蔬菜保供稳价的重要力量，大仓动态库存保持在600至800吨，除大量供应浦东各街镇以外，每天还将超过3万份平价蔬菜套餐配送至养老院、封控小区等。

上海浦商集团商业股份公司党委委员芮利翔，现在是这里的保供稳价突击队队长。这支突击队里党员占了近60%，为了能把新鲜蔬菜尽快送到群众手里，大家都在争分夺秒。“突击队员再累也不叫苦，党员要坚持到最后。”芮利翔说。

近一个月来，这些下沉支援力量始终吃住在保供大仓，在大厅里简单架上床铺，放些生活必需品。从3月24日进到保供大仓，芮利翔就再也没出去过。他说，在这座保供大仓里，许多人都是舍小家为大家，想办法克服了大量困难。

有时，保供大仓还会为一些特殊人群捐助急需的物资。“我们刚刚为多个敬老院的老人配送了一批包含11个品种的蔬菜。”浦商集团员工曲笑妍说，前一天晚上9点将匹配需求做成单子，当天一大早抓紧发车配送，大家加班加点，努力让居民吃上新鲜的农产品。

“所有的辛苦都值得”

“叔叔，您买的菜，我已经送过来了。”一大早，黄浦区委组织部办公室主任朴素就忙着当起了“快递员”，将一个个大大小小的外卖袋、快递包挨家挨户送到居民家门口。

朴素放下菜，提醒居民及时领取，“只要居民能吃上新鲜蔬菜，所有的辛苦都值得。”朴素说，虽然浑身湿透，心里却特别温暖。

按照疫情防控要求，有1100多人居住的黄浦旧改地块68街坊需要封闭管理。居住条件简陋、人口密集、周围环境较差，这样的旧式里弄要做好封控管理，有着特殊的困难。“3月17日以来，我们10余人就进驻这个封控小区，第一时间成立了临时党支部，7名党员来自机关、社区、派出所等单位，把党组织的战斗堡垒建在抗疫工作最前沿。”建三居民区防疫工作组临时党支部负责人韦心磊说。

组织核酸检测采样、保障生活物资配送、安排各项抗疫任务……临时党支部的党员们忙而有序。连日奔波，大家放弃了很多休息时间，有的因为鞋湿了太长时间脚都泡白了，有的忙得六七个小时顾不上吃饭……“虽然是临时组队，党支部成员来自不同单位，但大家都紧紧拧成了一股绳！”韦心磊说，党员始终冲锋在前，汇聚起社区居民同心抗疫的正能量。

《 人民日报 》（ 2022年04月19日 01 版）