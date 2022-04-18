国家药监局提醒：合理使用抗生素 警惕用药风险

人民网北京4月18日电 （记者孙红丽）“合理使用抗生素，警惕用药风险。”近日，国家药监局发文提醒各位患者朋友，请遵循抗生素使用原则，能用窄谱的不用广谱的，能用低级的不用高级的，能用一种解决问题的不用两种。同时注意，抗生素疗效有周期，应在医生指导下服够必需的周期。

据悉，抗感染药是指具有杀灭或抑制各种病原微生物作用的药品，包括抗生素、合成抗菌药、抗病毒药等，临床应用广泛，是国家药品不良反应监测的重点。

其中，抗生素仅适用于由细菌和部分其他微生物引起的炎症，而对由病毒引起的炎症无效。

抗生素的常见不良反应，包括过敏反应、毒性反应、二重感染、耐药性等。老年人、婴幼儿、体弱者、腹部手术者及滥用抗生素者较易发生二重感染，一般较难控制，有很大的危险性。大多数细菌对抗生素可产生耐药性，而抗生素滥用会导致耐药菌株日益增多，影响疾病的治疗。

另外，根据国家药品不良反应监测中心3月30日发布的《国家药品不良反应监测年度报告（2021年）》，近年来，抗感染药不良反应/事件报告占总体报告比例呈现持续下降趋势，说明国家加强抗感染药使用管理等措施取得一定实效，但其严重不良反应报告数量仍然较高，提示抗感染药的用药风险仍需继续关注。

报告显示，2021年抗感染药不良反应/事件报告数量排名前3位的药品类别分别是头孢菌素类、喹诺酮类、大环内酯类，严重不良反应/事件报告数量排名前3位的药品类别分别是头孢菌素类、喹诺酮类、抗结核病药。

2021年抗感染药不良反应/事件报告中，注射剂占76.3%，口服制剂占19.8%，其他剂型占3.9%；与药品总体报告剂型分布相比，注射剂比例偏高。严重不良反应/事件报告中，注射剂占78.6%，口服制剂占20.1%，其他剂型占1.3%。