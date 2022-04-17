上海发布工业企业复工复产疫情防控指引

上海市经信委16日晚间发布《上海市工业企业复工复产疫情防控指引(第一版)》(以下简称：《指引》)要求，为统筹推进疫情防控和经济社会发展，压实企业主体责任，确保风险可控的前提下，落实闭环管理，有力有序有效推动企业复工复产，保障产业链供应链安全稳定。

《指引》共五大项21条内容，将根据疫情趋势和防控要求，动态调整本工作指引有关措施和要求。

《指引》要求各区政府和街镇、园区要积极支持企业复工复产，指导企业“一企一策”，切实做好疫情防控工作；要做好核酸检测点设置和提供检测服务，及时处理医废，并对防疫物资和生活物资保障提供托底服务。

《指引》要求企业落实主体责任。企业应成立疫情防控和生产经营工作专班，企业各级管理负责人是所管辖部门的疫情防控第一责任人，要层层压实责任，确保员工的生命健康安全。企业应当制定疫情防控和闭环管理方案，坚持人、物、环境同防，做到核心关键岗位和环节“人到岗、车能动、疫防好”，将方案报市/区疫情防控部门审批。实施双否决，对疫情防控不完善、安全生产不到位的企业，坚决不能复工复产。

另外，《指引》要求做好应急处置预案和工作保障。企业应当制定应急情况下的处置方案，一旦有突发情况，必须最大限度控制扩散和外溢，绝对确保安全生产。加强应急演练，确保员工熟悉疫情防控应急各项流程和措施。加强和属地政府沟通，建立阳性人员转运联络通道。(记者 郑莹莹)