不仅是柳絮 这些都有可能是致敏原

日前，2022年北京杨柳飞絮始期预报发布，已经有不少网友出现鼻子痒、眼睛痒、皮肤痒等过敏症状。其实，不仅是柳絮，还有很多植物都有可能引发过敏。本期《1分钟养生课》邀请重庆市人民医院副院长、过敏反应科主任医师周维康，为广大网友分享相关知识。

“花粉过敏中，可能有许多人最先联想到的是具有观赏价值的花卉，其实观赏花花粉并不是主要的过敏原。”周维康说，自然界的花粉主要分为风媒花粉和虫媒花粉。其中，风媒花粉才是主要致敏原。

具体来说，靠昆虫为媒介进行传播授粉的花是虫媒花，观赏性大的一般属于虫媒花，比如樱花、杜鹃、牡丹、郁金香等。依靠蜜蜂、蝴蝶等昆虫传送花粉，这类花粉颗粒大而黏，在空气中飘不起来，只有极少数人才会对它们过敏。

而借风力作为媒介传播授粉的花是风媒花，这类花朵很小，观赏性不佳，既不鲜艳，也不香，但花粉量极大、颗粒小，主要靠风传播，可随风飘扬到很远。它们在空气中飘散时，极易被人吸进呼吸道内。有花粉过敏史的人吸入这些花粉后，就会产生过敏反应，因此风媒花粉是致敏的主要来源。

“每年春季，风媒花粉以树花粉为主，常见的植物有榆树、杨树、柳树、柏树等；每年夏季，风媒花粉以粮食类植物花粉为主，常见的植物有玉米、高粱、小麦等；每年秋季，风媒花粉以杂草花粉为主，常见的植物有蒿属、豚草、地肤、蓖麻等。”周维康说。

如何预防花粉过敏呢？周维康建议，外出时佩戴好口罩、墨镜和帽子，长衣长裤，减少皮肤与外界空气的接触；回家后清洗面部、鼻腔、眼睛等粘有花粉的部位，及时更换衣物。睡前记得沐浴以去除身体其他部位的花粉；平时不要将换洗衣服晾在室外，及时关闭门窗、车窗，以免让花粉吹入。

“如果不能确定是何种物质引发过敏，可以去医院进行过敏原检测。花粉季节结束后，到医院过敏科进行花粉脱敏治疗，以减轻来年花粉过敏的症状。”周维康说。

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