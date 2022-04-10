春天如何避开 花粉过敏

春天来了，对一部分人是赏春和踏青的好时光，但对另一部分人却是“伤春”的难挨时段。喷嚏连发、呼吸困难、眼泪狂飙……每年春季，全国多地的过敏性鼻炎患者都要经历一轮渡劫。这种“会呼吸的痛”旁人可能难以理解，但花粉过敏已严重影响众多人群的学业、工作和生活。

北京是花粉过敏的“重灾区”，遭受花粉过敏的人数虽然尚未准确统计，但不在少数。即便不会对花粉过敏，马上就要出现的漫天杨絮柳絮也会严重骚扰人们。因此，如何避免春天花粉困扰，成为春天好好生活的重要话题。

对于花粉过敏，首先需要跟进一些新的认知，才会有效预防花粉过敏。

与多数人的认知相反，一般供欣赏的花的花粉并非是引发人们过敏的过敏原，最容易引起过敏的花粉是树木和杂草的花粉。以北京而言，3月底北京协和医院变态反应科的门诊病人中，一半是圆柏过敏。清明节一过，圆柏花粉期接近尾声，桦树花粉、梧桐花粉、白蜡花粉以及杨絮柳絮将粉墨登场，困扰人们。

不只是春季，秋节人们也会花粉过敏。如果说春季致敏花粉主要来自木本植物，包括柏科、榆属、杨属、松属、柳属、白蜡树属、桑属和桦木属等，那么秋季过敏的过敏原就主要是草本植物的开花，包括蒿属、葎草属、豚草属、藜科等。因此，无论春季还是秋季，有过敏体质的人远离树木、杂草胜过远离鲜花，尤其是上述树木和草本植物。

长期以来，人们总是认为，一个人的免疫力太低，才会出现花粉过敏。有人认为，平时过于爱干净、缺乏锻炼、太娇气、压力大、爱熬夜等会引发过敏。事实上，过敏正好与免疫力太低相反，是免疫力太强的结果。

花粉只是植物雄性花蕊，只想与雌性花蕊结合，但由于误入人体，如通过眼睛、鼻孔和皮肤进入人体，就成为一种过敏原。在初次进入人体后，会致敏人体，在后来花粉第二次进入人体后，就激发人体的免疫排异反应。主要是激活肥大细胞和嗜碱性粒细胞释放炎性介质。其中，组织胺具有活性，可以促进腺体分泌，导致人流鼻涕、流眼泪。到了这一步，就应去医院看病，具体查明是什么过敏原导致过敏，以便对症治疗。如果不预防不治疗，约有一半以上的过敏性鼻炎患者会在发病数年后发展为过敏性哮喘。哮喘病人如果在发病时不及时治疗，会出现窒息，并危及生命。

日前一则“圆柏过敏，人快要没了”的帖子在北大未名论坛成为热门，跟帖者众。有同受折磨者称，“晚上都睡不好，白天也一直流鼻涕，简直生无可恋。”

虽然北大、清华针对师生抱怨连连的圆柏花粉采取了以水治粉的做法，如在学校柏树集中区域采用安装高空喷淋设备、高压水枪冲洗、人力水车喷洒等措施，让微小的花粉颗粒沉降，从而降低花粉浓度，但效果并不显著，而且费水。

北京市园林绿化局在2020年对《北京市主要林木目录》进行再次修订，决定将刺柏属（含圆柏属）替换为白鹃梅属。不过，生态专家认为，如果能把圆柏的雄株换掉，只种雌株，将会在有利人们健康和建设绿色城市上两全其美。当然，这也需要一个过程。

对于过敏体质的人来说，最好的方式还是戴口罩、护目镜，少去树木多的地方，当然，春游也需要禁足，不开窗户，家里安装空气净化器、新风系统。如此可以解决过敏问题，让春天和秋天不再烦恼。