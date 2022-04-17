上海昨日新增本土确诊病例3238例 新增本土无症状感染者21582例

据上海市卫健委通报，2022年4月16日0—24时，新增本土新冠肺炎确诊病例3238例和无症状感染者21582例，其中1177例确诊病例为此前无症状感染者转归，1754例确诊病例和21167例无症状感染者在隔离管控中发现，其余在相关风险人群排查中发现。新增境外输入性新冠肺炎确诊病例2例，均在闭环管控中发现。

本土病例情况

2022年4月16日0—24时，新增本土新冠肺炎确诊病例3238例，含1177例由无症状感染者转为确诊病例。新增治愈出院373例。

病例1—病例390，居住于浦东新区，

病例391—病例559，居住于黄浦区，

病例560—病例701，居住于徐汇区，

病例702—病例814，居住于长宁区，

病例815—病例939，居住于静安区，

病例940—病例1062，居住于普陀区，

病例1063—病例1183，居住于虹口区，

病例1184—病例1261，居住于杨浦区，

病例1262—病例1486，居住于闵行区，

病例1487—病例1526，居住于宝山区，

病例1527—病例1599，居住于嘉定区，

病例1600—病例1603，居住于金山区，

病例1604—病例1686，居住于松江区，

病例1687—病例1727，居住于青浦区，

病例1728—病例1747，居住于奉贤区，

病例1748—病例1754，居住于崇明区，

均为本市闭环隔离管控人员，其间新冠病毒核酸检测结果异常，经疾控中心复核结果为阳性。经市级专家会诊，综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例1755—病例1890，居住于浦东新区，

病例1891—病例1903，居住于黄浦区，

病例1904—病例1930，居住于徐汇区，

病例1931—病例1941，居住于长宁区，

病例1942—病例1959，居住于静安区，

病例1960—病例1980，居住于普陀区，

病例1981—病例2016，居住于虹口区，

病例2017—病例2021，居住于杨浦区，

病例2022—病例2037，居住于闵行区，

病例2038—病例2044，居住于宝山区，

病例2045—病例2052，居住于嘉定区，

病例2053—病例2055，居住于松江区，

病例2056—病例2058，居住于青浦区，

病例2059—病例2061，居住于崇明区，

在风险人群筛查中发现新冠病毒核酸检测结果异常，即被隔离管控。经疾控中心复核结果为阳性。经市级专家会诊，综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例2062—病例2537，居住于浦东新区，

病例2538—病例2543，居住于黄浦区，

病例2544，居住于徐汇区，

病例2545—病例2547，居住于长宁区，

病例2548，居住于普陀区，

病例2549，居住于杨浦区，

病例2550—病例3198，居住于闵行区，

病例3199—病例3202，居住于宝山区，

病例3203—病例3224，居住于嘉定区，

病例3225—病例3229，居住于金山区，

病例3230，居住于松江区，

病例3231、病例3232，居住于青浦区，

病例3233—病例3235，居住于奉贤区，

病例3236—病例3238，居住于崇明区，

为此前报告的本土无症状感染者。经市级专家会诊，综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

本土无症状感染者情况

2022年4月16日0—24时，新增本土无症状感染者21582例。

无症状感染者1—无症状感染者9499，居住于浦东新区，

无症状感染者9500—无症状感染者10851，居住于黄浦区，

无症状感染者10852—无症状感染者12193，居住于徐汇区，

无症状感染者12194—无症状感染者12759，居住于长宁区，

无症状感染者12760—无症状感染者13745，居住于静安区，

无症状感染者13746—无症状感染者14908，居住于普陀区，

无症状感染者14909—无症状感染者15777，居住于虹口区，

无症状感染者15778—无症状感染者16552，居住于杨浦区，

无症状感染者16553—无症状感染者18719，居住于闵行区，

无症状感染者18720—无症状感染者19954，居住于宝山区，

无症状感染者19955—无症状感染者20531，居住于嘉定区，

无症状感染者20532—无症状感染者20543，居住于金山区，

无症状感染者20544—无症状感染者20865，居住于松江区，

无症状感染者20866—无症状感染者21121，居住于青浦区，

无症状感染者21122—无症状感染者21148，居住于奉贤区，

无症状感染者21149—无症状感染者21167，居住于崇明区，

均为本市闭环隔离管控人员，其间新冠病毒核酸检测结果异常，经疾控中心复核结果为阳性，诊断为无症状感染者。

无症状感染者21168—无症状感染者21457，居住于浦东新区，

无症状感染者21458—无症状感染者21482，居住于黄浦区，

无症状感染者21483—无症状感染者21502，居住于徐汇区，

无症状感染者21503—无症状感染者21515，居住于长宁区，

无症状感染者21516—无症状感染者21520，居住于静安区，

无症状感染者21521—无症状感染者21543，居住于普陀区，

无症状感染者21544，居住于虹口区，

无症状感染者21545，居住于杨浦区，

无症状感染者21546—无症状感染者21548，居住于闵行区，

无症状感染者21549—无症状感染者21555，居住于宝山区，

无症状感染者21556—无症状感染者21560，居住于嘉定区，

无症状感染者21561，居住于松江区，

无症状感染者21562—无症状感染者21564，居住于青浦区，

无症状感染者21565，居住于奉贤区，

无症状感染者21566—无症状感染者21582，居住于崇明区，

在风险人群筛查中发现新冠病毒核酸检测结果异常，即被隔离管控。经疾控中心复核结果为阳性，诊断为无症状感染者。

境外输入病例情况

2022年4月16日0—24时，通过口岸联防联控机制，报告2例新增境外输入性新冠肺炎确诊病例。新增治愈出院4例，其中来自赞比亚1例，来自西班牙1例，来自美国1例，来自法国1例。

病例1为加拿大籍，在加拿大生活，自加拿大出发，于2022年4月15日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例2为中国籍，在日本留学，自日本出发，于2022年3月27日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察。闭环落实健康监测，其间核酸检测异常。市疾控中心实验室复核为阳性。经市级专家组会诊，综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

2例境外输入性确诊病例已转至定点医疗机构救治，已追踪同航班密切接触者25人，均已落实集中隔离观察。

境外输入性无症状感染者情况

2022年4月16日0—24时，无新增境外输入性无症状感染者。

2022年4月16日0—24时，解除医学观察无症状感染者10342例，其中本土无症状感染者10337例，境外输入性无症状感染者5例。

2022年2月26日0时至2022年4月16日24时，累计本土确诊22112例，治愈出院3942例，在院治疗18170例(其中重症16例)。现有待排查的疑似病例0例。

截至2022年4月16日24时，累计境外输入性确诊病例4574例，出院4546例，在院治疗28例。现有待排查的疑似病例14例。