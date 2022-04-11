上海抗疫：坚持“动态清零”不动摇

上海本轮疫情日增万人以上，形势严峻复杂。作为特大型城市的上海推进“动态清零”难度究竟有多大，上海“社会面清零”做到了什么程度？

4月10日，国家卫生健康委新冠肺炎疫情应对处置工作领导小组专家组组长、清华大学万科公共卫生与健康学院常务副院长、教授梁万年，在上海就现阶段上海防疫抗疫形势、“动态清零”目标实现等议题接受媒体采访。

“动态清零”是上海抗疫的最佳方案

梁万年表示，坚持无症状感染者、轻症患者集中隔离这是由我国“外防输入、内防反弹”的总策略、“动态清零”的总方针决定的。动态清零是从2020年武汉保卫战到此后几十起各类变异株所引起的国内聚集性疫情，所形成的一套战略性打法。在多次抗击新冠疫情中，已经证明动态清零是符合中国实际的，也是中国当前抗击疫情的最佳选择。

他说，动态清零的核心内涵是，当出现病例或疫情以后，能够快速发现、快速围堵，切断病毒的传播，最终达到发现一起、扑灭一起，使疫情不造成持续性的社区传播、不发生规模性反弹。

梁万年强调，动态清零的精髓是快速、精准，不是零感染、零容忍。快速的核心，就是对不同的变异株都能比它跑得更快。现在上海的形势也是这样，正在和奥密克戎BA.2变异株进行时间上的赛跑。要以快制快，以更快速度控制它，真正做到发现快，处置快。

精准有几个核心方面，首先，如何精准地查到感染者，现在有核酸和抗原检测的技术，两者结合利用能够更快发现感染者。第二，发现感染者后如何快速识别密切接触者，甚至次密接者，把可能的感染人群保护起来，防止其隐匿性传播。第三，如何更精准地开展流行病学调查，发现可能的传播路径和传播因素。第四，要精准进行临床救治，一人一策，防止病情的进展。精准还有最重要的一点，就是要平衡疫情防控和正常的生产、生活。

梁万年说，当前上海的疫情从防控的角度来看，解决堵点、难点、重点的问题，关键要做好以下几方面工作。第一，快速地把传染源也就是感染者筛查出来，快速转运到定点医院接受治疗，如果没有快速转运、治疗，那么传染源就还在社区，必定会造成持续的传播。第二，通过精准的流行病学调查把密切接触者、次密切接触者找出来，快速转运到相应的隔离点。第三，坚定信心，坚持“外防输入、内防反弹”的总策略、“动态清零”的总方针不动摇，抓好各项既定的策略和措施执行，保证四方责任真正落地，也就是属地、部门、单位、个人形成合力抗疫。“要坚定信心，‘动态清零’仍然是当前上海抗疫的总方针。”

他认为上海具备能力，能够做好上述三点措施。在疫情发现上，现在有核酸技术与抗原检测，两者相加武器更加强大，能够早期把感染者识别出来。

上海也有丰富的医疗资源，加上全国的支持，能够把感染者、可能的感染者有效收治、隔离，对他们加强管理，有效防止疫情扩散，切断传播链。在易感人群方面，有疫苗加强接种等手段进行保护。这三个方面做好，就能够战胜任何一个传染病。

解封有条件和标准

对上海市疫情防控今后可能出现的风险和挑战，梁万年表示，抗疫是个系统工程、重大工程，要坚定“动态清零”的目标。

他表示，上海市当前实行全域静态管理。解封从概念上，就是解除全域静态管理。解封包括多个层次，有的是城市面的解封，有的是以社区、街道为单位来解封，不同层面的解封条件和情况是不一样的。上海市委市政府已经按照国家有关的防控标准和规范来研究解封的事情。当社区一个个解封后，城市面就解封了。

梁万年说，上海解封的条件和标准，就是要保证传播链被切断、没有持续传播，新发现的感染者都是在视野当中，而不是主动就医发现或视野外出现的。相信在党中央的坚强领导下，在上海市委市政府的统一指挥部署下，通过各行各业、各条战线的积极努力，特别是上海市老百姓的广泛参与，解封时刻会在不久后到来。（记者 王 春）