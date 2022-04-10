王华庆：接种疫苗可显著降低重症和死亡风险

老年人感染奥密克戎变异株引起的新冠肺炎严重吗？

王华庆：监测和研究表明，奥密克戎变异株还会导致新冠的重症、死亡。由于各国、各地区疫苗覆盖率、感染程度、监测方法和标准等背景不同，重症和病死的比例可能不一样，但是对于没有接种疫苗的老年人和有基础性疾病的人，奥密克戎变异株导致重症、死亡依然让人忧虑。根据WHO提供的信息，奥密克戎变异株流行期间，全球死亡数再次出现高峰，有些国家或地区甚至达到历史最高峰，美国周死亡数超过1.5万例持续了5周。

根据香港卫生署提供的信息，香港特别行政区奥密克戎变异株流行时，未接种疫苗的全人群病死率达到2.87%，未接种新冠病毒疫苗的80岁以上老人病死率高达15.68%。另外，根据香港的一项研究显示，本次香港奥密克戎疫情中，与<30岁的人相比，≥60岁人群的死亡风险是其252倍。

现在接种的新冠病毒疫苗对奥密克戎有效吗？尤其是老年人，不打疫苗和打两针疫苗、打三针疫苗的保护效果有啥区别？

王华庆：奥密克戎确实出现了免疫逃逸现象，尤其疫苗对感染和发病预防效果随着时间在减弱，但是对重症和死亡预防作用仍然是非常有效。香港最新的一项初步研究显示，接种三剂次新冠病毒疫苗可减少重症和死亡的风险在90%以上。根据最新一项研究显示，在≥60岁的人中，未接种疫苗者的相对死亡风险是接受≥2剂疫苗的人死亡风险的21倍。另外，根据香港署提供的信息，不打疫苗全人群病死率是2.87%，接种疫苗两剂次病死率0.14%，接种3剂次病死率是0.03%，两者分别相差20倍和95倍。

过敏能否接种新冠病毒疫苗？什么情况可以、什么情况不可以？

王华庆：如果接种新冠病毒疫苗出现过敏、对新冠病毒疫苗成分过敏或者既往接种过发生过严重过敏反应是新冠病毒疫苗接种的禁忌。另外，正在发热的、发生急性疾病的或处在慢性疾病急性发作期的，则需缓种疫苗。有慢性基础性疾病的人群是更需要新冠病毒疫苗保护的人群，正在常规服药的慢病人群，一般可以接种疫苗，具体可咨询临床医生或接种医生。

很多深居简出或是住在养老院的老年人及其家属都觉得老人与外界不太接触，加上基础疾病比较多，对于打疫苗有些顾虑，对此您有什么建议？

王华庆：不太和外界接触，不意味着没有感染病毒的可能。老年人是一个脆弱的人群，一是高龄，二是多数有慢性疾病，如果老年人生活在养老机构，一旦发生感染带来的影响更大。根据香港卫生署提供的信息，新冠死亡的8200多病例中，年龄的中位数是86岁，有慢性病的约为90%，55%居于社会福利机构。

目前，奥密克戎变异株传染性大、传播速度快、传染过程隐匿，在流行阶段，感染的风险在增加。导致新冠重症和死亡三个危险因素中，高龄、有基础性疾病带来的重症风险我们不能改变，但是我们可以接种疫苗，让疫苗接种率提高。在香港死亡的病例中，没有接种疫苗的占74%、仅接种1次疫苗的占14%。

现阶段，虽然我们无法通过疫苗彻底阻断新冠传播，但是接种疫苗确实可以非常显著地降低重症和死亡的风险，关爱老人健康、保护老人健康，全程接种疫苗、打加强针是我们目前新冠防控要选择的最佳措施之一。另外，接种疫苗不会立刻见效，疫苗产生保护作用需要时间，还需全程接种、还需要加强针接种。

文/本报记者 蒋若静