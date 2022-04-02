北京致敏花粉进入高峰期 易敏人群如何加强防护？

北京气象局今日发布的最新提示显示，北京市花粉浓度处于较高水平，以柏树、杨树、藜科为主，易敏人群需加强健康防护，外出远离植物繁茂区域。

花粉过敏症，是由花粉过敏而引起的呼吸道及眼部过敏表现。同时，也是特异性个体对花粉的一种过敏反应。主要表现为鼻痒、喷嚏连续发作；伴有眼痒、流泪、结膜充血、咳嗽、气喘、胸闷、憋气等；还可能导致皮肤瘙痒、皮疹。

据北京急救中心官网消息，近日，北京急救中心对一名突发皮疹、低血压，疑似过敏的学生进行了救治。据急救医生了解，该同学是对空气中的花粉过敏，从而出现了过敏症状。

北京急救中心提示，花粉过敏多在春季3-5月出现，过敏人群应避免接触花粉，在室内应尽量关闭窗户，减少室外花粉的进入，注意室内清洁卫生，保持通风；注意调理饮食；晾晒衣物应尽量在室内，以免沾染花粉。

外出时注意防护，佩戴口罩、眼镜等防护用具；加强体育锻炼，提高自身的抵抗力。如患者出现意识丧失、呼吸暂停或者濒死呼吸，请立即拨打120急救电话并对其行心肺复苏。

北京急救中心还提示，如果患者是不明原因引起的季节性过敏，应及早到医院做过敏原检测，明确过敏原。

另外，应用激素类药物时应遵医嘱，不可自行使用。如果患者有明确过敏原史，应注意避免接触或者做好防护措施。（记者孙红丽）