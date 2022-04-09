鼻子痒、眼睛痒、皮肤痒？过敏季应对“变态反应”这样做

最美人间四月天。春天的美景让人沉醉的同时，也有人会出现流鼻涕、流眼泪等症状，甚至在食用了某种水果或蔬菜后，出现舌头发麻、嘴唇肿胀、唇部瘙痒或者是喉咙发紧等症状，这就是过敏导致的“变态反应”。在过敏季，如何有效应对以上不良反应？本期《1分钟养生课》邀请中国营养学会注册营养师吴佳，为广大网友分享相关知识。

吴佳表示，过敏反应是机体的一种变态反应，是人体对正常物质的一种不正常的反应，当过敏体质的人接触到过敏原时，就会发生。

“过敏原有好几百种，比如花粉、粉尘、异体蛋白，甚至是化学物质、紫外线等，都可能成为过敏原。”吴佳建议，对花粉过敏的小伙伴需要佩戴好口罩、防护眼镜等，尽可能隔绝花粉，降低过敏反应。

此外，吴佳提醒广大花粉过敏者，还有一种过敏叫口腔过敏综合征，也叫花粉食物过敏综合征，主要表现为花粉季吃了某种水果或蔬菜后，出现舌头发麻、嘴唇肿胀、唇部瘙痒、喉咙发紧等症状，但是在花粉季过后，这种症状就消失了。

吴佳建议，可以通过饮食回忆法，确认下到底是哪种食物引起相关的症状，以后在花粉过敏季，就不要再食用这种水果或蔬菜。

“如果过敏反应不是特别严重，可以尝试将导致过敏的水果或蔬菜，经过加热或煮熟后再食用。因为加热后，果蔬里面的蛋白质会发生变性，从而减轻相关的过敏症状。”吴佳说。

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