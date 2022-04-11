世界帕金森日：不要“帕”！经常手抖就是帕金森？

中新网北京4月11日电(张依琳)4月11日是世界帕金森日。帕金森是一种常见的老年神经系统退行性疾病，有数据显示，中国帕金森病患者超300万。而提起帕金森，不少人的第一反应都是“手抖”。经常手抖就是帕金森病？如何预防与治疗帕金森？

帕金森——没想象中那么遥远

帕金森是典型的老年慢性疾病，随着全球范围的预期寿命延长，帕金森病的发病率在逐年上升。

有公开数据显示，中国65岁以上的老年人帕金森患病率为1.7%，据此推算，中国的帕金森病人数量或超300万。随着人口老龄化的加剧，中国即将成为帕金森病人口的世界第一大国。

北京协和医院神经科主任医师王含介绍，帕金森主要影响中老年人。但近些年来，帕金森病患者呈现年轻化趋势，从青少年到老年的各个年龄段都有可能患病，男性略多于女性。

“手抖”=帕金森？

“手抖” 术语称为震颤，是民众眼中帕金森的典型症状。的确有很多患者会出现手的颤抖，但这并非是所有帕金森病患者必备的特点。有些患者仅有肢体的僵硬感，没有震颤，被称为非震颤型帕金森。

事实上，动作迟缓才是帕金森病的核心症状。患者可能感觉到刷牙、打鸡蛋、擀饺子皮等精细动作不灵活，走路时手臂不会自如摆动，写字变小，表情变得平淡等。

除此之外，帕金森病还具有很多非运动症状，包括嗅觉失灵、情绪低落、睡眠问题、智能减退、小便频急、顽固性便秘等，通常需要多学科共同的参与，以提供更好的综合治疗方案。

北京协和医院神经科主任医师万新华介绍，帕金森病除了有明确的肢体少动僵直以外，在某些时期也可能出现躯干的侧倾肢体不自主运动或者是明显的姿势异常，也就是医生所说的异动症或者肌张力障碍。

随着病程的进展，在晚期患者会出现走路不稳，容易摔倒，最终不能独立行走，需要依靠轮椅或卧床。

如何预防和管理帕金森病？

帕金森病发病是多因素的，目前认为是遗传和环境共同作用的结果。

王含表示，患者的发病与年龄的老化不无关系。携带某些基因会导致帕金森病发病的高风险。有些环境因素(例如重金属、杀虫剂等职业暴露)会让本病更容易发生，这提醒公众在职业和环境接触中，要尽可能避免或减少有害因素的暴露。

此外，近年来的研究也发现了一些具有保护性的因素，例如体育锻炼、咖啡因等。太极、瑜伽、探戈等锻炼方式也被证实可以延缓帕金森病患者的病情进展。因此，健康的生活方式和体育锻炼仍然是普适的健康法则，对于帕金森病也不例外。

帕金森病是一种慢性、非致死性疾病，多数患者的病程都在十年以上，需要终生治疗。随着症状缓慢加重，很多症状会严重影响患者的生活质量，因此提倡早期治疗和全程管理，以持续改善患者的生活质量。

医生表示，目前还没有彻底治愈的办法，但有许多对症治疗的选择，包括药物、手术、功能康复、心理、营养等。多学科的共同参与有助于制定个性化的治疗方案。(完)