新冠核酸检测价格再降

本报北京4月9日电 （记者孙秀艳）近日，国家医保局办公室、国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制医疗救助组联合部署新一轮全国新冠核酸检测降价，要求各省份在2021年连续三次降价的基础上，于4月8日前将公立医疗机构新冠核酸检测的单人单检政府指导价下调至每人份不高于28元，多人混检政府指导价下调至每人份不高于8元，确有特殊情况的省份可延至4月30日前降价。

截至目前，30个省份已发文下调政府指导价。吉林、山东、黑龙江等27个省份将单人单检下调至每人份28元，新疆、海南、北京全国最低，分别是每人份25.1元、25元和24.9元。湖南、江西等23个省份将多人混检下调至每人份8元，山东、河北、安徽、内蒙古、广东等5个省份下调至每人份6元，北京下调至每人份不高于5.9元，新疆每人份3.5元。

新的价格政策全部落地实施后，将进一步降低核酸检测费用负担，特别是对检测频率高的服务业、小微企业及员工减负效果明显。

《 人民日报 》（ 2022年04月10日 03 版）