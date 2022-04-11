防控疫情需用霹雳手段、下绣花功夫

连日来，全国多地打响疫情防控“攻坚战”。在核酸检测中，扫码这件看似简单的小事，却难住了许多老年人。为此，上海市开通了“核酸码”，一次开通三十天有效；齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区运用防疫大数据等手段，给无智能手机人员生成二维码，并制卡发放。

反向扫码破解特殊群体“扫码难”的做法值得点赞。广大人民群众的支持、配合，是打赢疫情防控“攻坚战”的核心力量。一个看似“不起眼”的创新，却带给群众极大的便利，细致贴心的二维码，扫出的是对人民生命健康的重视与守护。

天下难事必作于易，天下大事必作于细。面对传播速度快、隐匿性强、“潜伏”能力更强的奥密克戎变异毒株，更需要我们把疫情防控工作做实做细做好，这既是履职尽责的体现，也是对疫情防控工作的重要贡献。

战疫情，需要用霹雳手段；解民忧，更要下绣花功夫。无论是社会面提级管控，还是居民“宅”家中封闭管理，在与病毒僵持、拉锯阶段，部分群众难免有些情绪，这对一线干部就提出了更高的要求。

近期，全国多地疫情反弹，呈现点多、面广、频发的特点，个别地区仍在高位流行，社区传播仍未彻底阻断，处于紧要、关键时期。此时，更需大家多一分耐心、多一分细心，用“下马栽花”的心态把群众工作扎实做细。

目前看来，在全国各地，无人机、无人车、智能机器人等诸多“硬核”科技力量正投入到防疫工作中；而在社区保障生活供应方面，则需要更多的“微创新”助我们共克时艰。像这样便民、利民的新技术、新办法，对最终战胜疫情，守住来之不易的防疫成果至关重要。

疫情防控是一场长期的阻击战，还有许多“硬仗”要打；还有许多难关要过。细节决定成败，细节也最见功夫。在方舱医院、在封控小区、在民生保供，每一项防疫措施都需要严格仔细落地，每一个环节都需执行到位。

这就要求我们顾虑周全，从大处着眼，由小处入手，不给病毒“可乘之机”，坚定不移执行“动态清零”总方针，尽快实现社会面清零的目标。类似于“核酸码”这样的“微创新”，可谓韩信点兵，多多益善。