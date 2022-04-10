北京：朝阳酒仙桥街道二街坊升为高风险地区

打赢疫情防控阻击战

4月8日16时至9日16时，本市新增本土新冠肺炎病毒感染者3例，均为确诊病例：朝阳区1例、顺义区2例。昨日，北京市第304场新冠肺炎疫情防控新闻发布会召开，通报本市最新疫情信息并回应市民关切。市疾控中心副主任庞星火在会上作调整风险等级的通报，截至2022年4月8日24时，朝阳区酒仙桥街道二街坊近14天累计报告8例本土确诊病例，1起聚集性疫情。经市疾控中心评估，按照《北京市新冠肺炎疫情风险分级标准》，本市从4月9日起将朝阳区酒仙桥街道二街坊升级为高风险地区。目前，北京市共有高风险地区1个，为朝阳区酒仙桥街道二街坊。全市其他地区均为低风险地区。

本市新增3例新冠确诊病例

朝阳区1例、顺义区2例

4月8日16时至9日16时，本市新增本土新冠肺炎病毒感染者3例，均为确诊病例：朝阳区1例、顺义区2例。发布会上，北京市疾控中心副主任庞星火通报了病例相关情况。

感染者119：为感染者101、108的家人，现住址与感染者101、108相同，工作地点为朝阳区望京凯德MALL商场。4月4日作为感染者92的次密切接触者进行集中隔离，其间多次核酸检测结果均为阴性。4月7日出现发热、咽部不适等症状，4月8日报告核酸检测结果为阳性，已转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

感染者120：3月28日乘坐G124列车抵京，4月1日作为京外确诊病例的密切接触者进行集中隔离，其间多次核酸检测结果均为阴性。4月7日出现发热等症状，4月9日报告核酸检测结果为阳性，已转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

感染者121：现住顺义区仁和（地区）镇仁悦居8号院。4月1日因接触新冠病毒核酸阳性食品作为密切接触者进行集中隔离，其间核酸检测结果为阴性。4月8日出现发热等症状，4月9日报告核酸检测结果为阳性，已转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

进口汽车配件货物中

检出新冠病毒核酸阳性

庞星火提到，4月9日在进口汽车配件货物中检出新冠病毒核酸阳性。“已对上述感染者及阳性货物开展流行病学调查和密切接触者追踪，对涉及的风险点位进行排查，对各类风险人员实施分类管控。”

“当前，本市疫情防控形势仍严峻复杂，要继续压紧压实四方责任，从严从实从快抓好疫情防控工作。要加强物流、冷链、快递、商超等重点人群的核酸检测、健康监测，人物同防不放松。”庞星火提示广大市民朋友，要继续做好个人防护，近期非必要不出京，不去中高风险地区，减少不必要的聚餐聚会，坚持戴口罩、勤洗手等常态化防控措施。疫情期间，医务人员、流调人员、检测人员、社区工作者、公安干警、志愿者等一线疫情防控人员工作量大，尤其是在封控区、管控区、隔离点的工作人员任务繁重，工作辛苦，市民朋友要理解、支持一线疫情防控人员，配合做好流行病学调查、核酸检测、封控管控、隔离医学观察等防控工作，严格遵守各项规定，需要进行核酸检测时服从安排，有序排队，保持安全社交距离，做好个人防护。

重点

朝阳区

8个重点街乡开展第三轮核酸采样

昨天的发布会上，朝阳区副区长杨蓓蓓通报了朝阳区疫情防控工作情况。截至4月9日16时，朝阳区新增1名确诊病例，为已集中隔离的京外确诊病例密接人员。朝阳区第一时间流调溯源，排查风险人员。截至9日16时，针对外区病例和北京华信医院病例涉及朝阳区的密接人员均已落实管控，人员采样和环境采样均为阴性。

杨蓓蓓介绍，朝阳区严格落实封闭管控措施。朝阳区已对外区病例和北京华信医院病例涉及相关区域采取管控措施，依据最新流调排查和核酸检测结果，经综合评估：酒仙桥街道二街坊平房区域1排至25排及27排和华信医院南门小楼划为封控区，实行“区域封闭、足不出户、服务上门”。华信医院、酒仙桥街道二街坊4号楼1单元以及坝河以南的高风险人群聚集区域划定为管控区，实行“人不出区、严禁聚集”。

广顺北大街33号蕾珂美彩妆店以及旁边的鲜芋仙店进行临时管控。机场高速和东四环北路以东、东风南路以北、京包线以西、东五环以南合围区域划定为防范区，实行“强化社会面管控，严格限制人员聚集”，“请划定区域内居民严格落实各项防疫措施，区域外其他居民也不要松懈，注意做好自身防护。”

核酸采样方面，杨蓓蓓透露，4月8日，全区共采样798331人。其中，8个重点街乡开展第三轮核酸采样398000人，结果均为阴性，“社会面采样400331人，已出结果370316人均为阴性，其他待出。后续将对酒仙桥继续开展重点区域核酸采样。”

杨蓓蓓提醒，市民近期非必要不要前往望京、酒仙桥地区相关风险点位周边。同时，3月27日至4月3日到过望京SOHO小金阁阁服装店人员；4月3日13:50至22:00到过广顺北大街33号蕾珂美彩妆人员；4月3日18:30至19:00到过广顺北大街33号鲜芋仙人员，“请赶紧扫码报备，相关二维码已经通过媒体进行发布”。

杨蓓蓓还表示，朝阳区深入做好封控管控区域生活物资配送、垃圾清运、就诊购药等工作，重点关心关爱老弱病残等特殊群体，加强物资采购调度和供应保障，确保生活必需品和防疫物资供应充足。

顺义区

地铁15号线7个站点出站口发放抗原检测试剂

昨天的发布会上，顺义区人民政府副区长冯江全介绍，4月9日通报的确诊病例1在4月4日被确定为次密接后，区疾控部门立即对其采取集中隔离措施。坚持先严后筛、科学精准的工作原则，对其身边潜在风险人员进行排查，同步加强人员管控和健康监测；病例确诊后，第一时间对上述人员进行管控。目前该确诊病例共判定密接11人、次密接11人、高风险人群37人，现均已落位管控，涉及外区的人员已全部横传到位。下一步，顺义将继续从严从快从细做好风险人员及风险点位的研判排查，做好流调溯源，落实好各项管控措施，确保疫情风险第一时间得到有效控制。

与此同时，顺义区梯次开展重点区域核酸筛查。严格对病例所在属地进行全域核酸检测的同时，进一步围绕顺义区地铁15号线沿线区域及跨区通勤人员居住较为集中的属地，陆续开展梯次核酸筛查工作，近一周以来，每天检测约16万人次，结果均为阴性。此外，从4月9日开始，顺义区在地铁15号线涉及顺义区的7个站点出站口向出站人员发放抗原检测试剂，隔日发放，连发3次（4月9日、11日、13日）、预计约20万份，为地铁通勤市民自行核酸筛查提供便利条件。

此外，冯江全表示，顺义区将继续严格落实各项常态化防控措施，按要求加大对冷链、市场、学校、养老服务机构等重点区域、重点行业、重点人群的核酸检测筛查力度；督促商超市场、酒店宾馆、餐馆饭店等各类场所严格做好测温扫码、“一米线”、消毒等工作，确保防控措施得到有效落实。本组文/本报记者 赵婷婷 武文娟 李泽伟