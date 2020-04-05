疾控专家:疫情还没结束 11条建议继续做好防护

编者按：过去2个多月，大家为了抗击新冠病毒，集体宅家，生生把病毒憋得威力大减，贡献了群体的努力。

当前，国内疫情防控形势总体向好，本土疫情传播已基本阻断，但仍有零星散发病例出现。与此同时，境外疫情呈快速蔓延态势，"外防输入、内防反弹“是当前疫情防控的主要策略。疾控专家提醒，现在还不是全然放松的时候，这些习惯继续保持，防控疫情不中招。

1、减少聚会聚餐

随着国内疫情形势的好转，许多餐饮场所也逐渐开放堂食，许多民众已经按奈不住“吃货”的心，约上一众亲友，纷纷前往享受饕餮美食。疾控专家表示，堂食要遵守相关规定，尽量减少同桌用餐人数，配合店家保持桌与桌之间的距离，用餐时避免高声喧哗，提倡文明用餐。

2、避免前往人多的公共场所

尽量避免前往人员密集的公共场所，保持人与人之间的安全距离，不扎堆、不凑热闹。

3、需要佩戴口罩的场所，要坚持佩戴

按照国家卫健委发布的《关于印发公众科学戴口罩指引的通知》：普通公众居家、户外，无人员聚集、通风良好时，建议不戴口罩；当处于人员密集场所时，在中、低风险地区应随身备用口罩，在与其他人近距离接触（小于等于1米）时应戴口罩。

处于人员密集的医院、汽车站、火车站、地铁站、机场、超市、餐馆、公共交通工具，以及社区与单位进出口等场所的工作人员，建议在中、低风险地区戴一次性使用医用口罩或医用外科口罩，在高风险地区戴医用外科口罩或符合KN95/N95及以上级别的防护口罩。

4、坚持洗手习惯

随着疫情防控知识的普及，许多民众养成了勤洗手、认真洗手的好习惯。疾控专家提示，保持洗手的良好习惯，饭前、便后、触摸公共物品后，均需要洗手。学会标准洗手法，保护自己和家人的健康。

5、继续配合社区防疫措施

社区的各项防疫措施，在前一阶段的国内疫情防控中发挥了很大的作用。随着防控重点的转变，社区依然要发挥积极的作用。疾控专家指出，继续配合社区做好各项防控工作，如果家里有从境外返回的人员，一定要及时通知社区并配合做好后续工作。

6、在公园、室外游乐场所，也要保持距离

随着气温回升、春暖花开，许多民众在周末和节假日开始计划举家出游。江苏疾控表示，在室外依然要保持人与人之间的距离，少去人员密集的场所。提醒家中小朋友不要扎堆游玩。在外游玩后要记得洗手。

7、复工复学中注意个人防护和卫生

随着复工复学工作的开展，许多民众已经回到了工作岗位，学校也在逐渐复学。疾控专家提醒，复工复学时，要配合做好体温测量和健康登记，在人员密集的场所需要佩戴口罩，勤洗手，做好场所的卫生和消毒措施。

8、提倡分餐制

养成分餐制的良好习惯，避免共用碗筷。复工复学中建议单独就餐、错时就餐，避免多人扎堆聚餐。

9、不适及时就医

时刻注意自身、家人及周围人员的健康状态，一旦出现咳嗽、发热、乏力、胸闷、呼吸困难等不适时，及时就医或劝导就医。就医时主动告诉医生自己近期的活动情况，是否去过疾病流行地区，是否接触过疑似患者，自己发病后又接触了什么人等；

10、养成良好习惯

居室勤开窗、常通风，保持室内空气流通及家庭卫生。咳嗽、打喷嚏时用手肘遮住口、鼻，不随地吐痰。口鼻分泌物用纸巾包好，弃置于有盖垃圾桶内；

11、坚持健康生活

时刻保持良好心态、注重均衡营养，坚持适当运动，保持自身良好的抵抗能力。（人民健康网综合自江苏疾控中心微信公号、长春疾控中心微信公号）

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