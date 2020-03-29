肥皂与酒精哪个消毒能力更佳？什么时候需要洗手？

肥皂与酒精哪个消毒能力更佳？

对于肥皂与酒精哪个消毒能力更佳的争论，北京大学第一医院感染疾病科主任医师徐小元表示，肥皂属于清洁剂，酒精属于消毒剂，不是一个概念，不能混为一谈。仅从单位量来看，75%的酒精杀毒效果确实好于肥皂，但不建议直接用酒精洗手，否则会对皮肤造成伤害，造成脱皮、干燥、毛孔粗大甚至干裂。

武汉大学医学部病毒研究所教授杨占秋和北京大学第一医院感染疾病科主任医师徐小元表示，肥皂洗手更加方便、快捷且有效，预防新冠病毒的效果更好，适合大众广泛使用。含酒精的免洗洗手液建议作为应急产品，在特殊场合使用，如人流量大的公共场所（医院、火车站）、流行病高发期、户外不方便时。

酒精浓度越高，消毒效果就越好吗？

武汉大学医学部病毒研究所教授杨占秋表示，并非酒精浓度越高，消毒效果就越好。高浓度的酒精会让病毒表面的蛋白质迅速凝固，但由于速度过快，会导致酒精无法继续往内渗透，对某些病毒来说，它的内部仍然是“活的”，所以效果不佳。当酒精浓度低75%，由于渗透性降低，也影响杀死病毒的能力。

75%的酒精与病毒感染细胞的渗透压相近，可以在病毒表面蛋白未变性前，逐渐不断地向内部渗入，使病毒所有蛋白脱水、变性凝固，最终达到杀死病毒的目的，特别是冠状病毒。

什么时候需要洗手？

新型冠状病毒流行期间，为了避免经手传播，应注意洗手，洗手频率根据具体情况而定。以下情况应及时洗手：外出归来，戴口罩前及摘口罩后，接触过泪眼、鼻涕、痰液和唾液后，咳嗽打喷嚏用手遮挡后，护理患者后，准备食物前，用餐前，上厕所后，接触公共设施或物品后（如扶手、门柄、电梯按钮、钱币、快递等物品），抱孩子、喂孩子食物前，处理婴儿粪便后，接触动物或处理动物粪便后。

怎样保证洗手效果？

洗手是减少手部细菌、病毒最直接有效的办法之一，正确洗手是关键。正确洗手是指使用流动水，肥皂或洗手液洗手，每次洗手应揉搓20秒以上，应确保手心、手指、手背、指缝、指甲缝、手腕等处均被清洗干净。不方便洗手时，可以使用含酒精的免洗洗手液进行手部清洁。

外出不方便洗手，该怎么办？

可以使用含酒精消毒产品清洁双手。冠状病毒不耐酸不耐碱，并且对有机溶剂和消毒剂敏感。75%酒精可灭活病毒，所以达到一定浓度的含酒精消毒产品可以作为肥皂和流水洗手的替代品。

（资料来源：生命时报、新型冠状病毒肺炎健康教育手册、新型冠状病毒感染肺炎防控漫画）