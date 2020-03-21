您家消毒品存放安全吗?居家消毒6加强9不宜

编者按：2020年的新冠肺炎疫情，让大家变成了消毒小卫士，大多数家庭都备有84消毒液、75%酒精等消毒用品等。但消毒也是把双刃剑，存放不好，使用不当可能会给自己带来祸端，今天人民健康网给你科普一下有关消毒的问题。

消毒用品安全存放宝典

1、消毒产品应储存于阴凉、通风处，远离火种、热源，避免阳光直射。

2、酒精容器应首选玻璃或专用的塑料包装储存，并且必须有可靠的密封，严禁使用无盖的容器。

3、不使用普通矿泉水瓶、饮料瓶等非专用包装物盛放酒精。分装瓶一定要做标识，防止误服。

4、酒精每次取用后，必须立即将容器盖紧盖子，避免挥发。

消毒用品使用指南

“六加强”

1、隔离病区、病人住所进行随时消毒和终末消毒；

2、医院、机场、车站等人员密集场所高频接触的环境物体表面增加消毒频次；

3、其他场所高频接触的门把手、电梯按钮、水龙头等加强清洁消毒；

4、垃圾、粪便和污水进行收集和无害化处理；

5、做好个人手卫生；

6、消毒知识的普及和宣传。

“九不宜”

1、不宜对室外环境开展大规模的消毒；

2、不宜对外环境进行空气消毒；

3、不宜直接使用消毒剂（粉）对人员进行消毒；

4、不宜使用酒精对室内空气喷雾消毒和对环境大面积消毒；

5、不宜对未进入污染场所的车辆外部及车轮喷洒消毒剂；

6、不宜对水塘、水库、人工湖、河流等环境中投加消毒剂（粉）进行消毒；

7、不得在有人条件下对空气（空间）使用化学消毒剂和紫外线消毒；

8、不宜用戊二醛对环境进行擦拭和喷雾消毒；

9、不宜使用高浓度的含氯消毒剂（有效氯浓度大于1000mg/L）做预防性消毒。

过度消毒危害大

1、人员进出消毒。化学消毒剂对皮肤黏膜、呼吸道造成刺激，有损人体健康。

2、绿化带消毒。氧化性较强，对花草树木造成损害，且有环境污染。

3、室外空气和地面消毒。消毒剂渗透到地下，或直接进入雨水管道排放至河湖中，污染水源，会对微生物和水生生态造成不利影响。含氯消毒剂残留在土壤中，会导致土壤变酸，破坏土壤结构，造成板结等，同时可能杀死土壤中的微生物，使得城市绿地的生物网链遭受破坏。

4、车辆外部和车轮消毒。对物品氧化性和腐蚀性较强，同时造成环境污染。

消毒用品使用特别提示

1、84消毒液主要作用于物体表面及外环境的消毒；75%的酒精用于皮肤消毒或金属物体表面，浓度以70~75%为宜，若购买高浓度的酒精，使用前按说明书稀释。消毒前要清除使用地周边的易燃物，使用时不要靠近热源、避开明火。

2、使用酒精消毒，切忌大面积喷洒，而宜擦拭。现在大家常以酒精喷雾进行消毒，殊不知酒精的强挥发性会大大增加密闭空间（如门窗关闭的房间中）内的安全隐患，只要零星的小火花就可能引起爆燃，其危险性甚至超过酒精被直接点燃。空气中直接喷洒或往身上喷洒酒精与“引火上身”无异！

3、吸烟、打电话、做饭及使用电蚊拍时，应避免使用高浓度酒精消毒。

4、在室内进行酒精消毒时，应保持通风。浸泡过酒精的毛巾等布料，应进行大量清水冲洗或通风晾干。

5、医用酒精应于正规医疗机构购买，切忌购买工业酒精。工业酒精杂质多，还含有甲醇等有毒物质。

6、酒精存放应注意密封保存，避免光照及热源，切不可置于阳台、灶台及电器附近。

7、配制及使用84消毒液时，最好佩戴橡胶手套及护目镜等，并在消毒30后分钟用清水再次擦拭。

8、84消毒液切忌不可与洁厕灵等酸性物质混用。84消毒液主要成分为次氯酸钠，呈碱性；洁厕灵主要成分为盐酸，呈酸性；二者混合，就会立刻生成刺激性非常强的氯气，损伤人体呼吸道，使人出现咳嗽、呼吸困难、头晕等症状，量大甚至危及生命。

9、不宜使用高浓度的含氯消毒剂（有效氯浓度大于1000mg/L）做预防性消毒，一般居家消毒含氯消毒液浓度为250~500mg/L即可。高浓度含氯消毒剂可污染环境、损害物品，也是潜在的安全隐患。

10、含氯消毒剂腐蚀并刺激皮肤和黏膜，切不可直接与手接触，配制和使用时宜佩戴口罩及手套。

11、消毒完成后，必须清水冲洗，避免残留消毒液伤害人体。

12、含氯消毒剂有漂白织物的作用，应慎重消毒怕漂白的织物。

13、含氯消毒剂须现配现用，稀释后的有效氯会很快分解，配制应用冷水，因热水会加速有效氯分解。

14、有幼儿的家庭，消毒产品应存放在小孩触摸不到的地方，比如高处或者用专用柜子锁起来，避免误服。

15、对于年纪稍大的孩子，家长可以给孩子讲解消毒产品的特性，教育孩子不要随意触碰消毒产品，更不能用火点燃。

16、酒精应置于儿童不可触及之处，并教导儿童不可玩弄酒精。

17、酒精为外用消毒液，切不可口服。

18、酒精过敏者慎用。

19、酒精能损伤橡胶、树胶及许多光学部件，宜谨慎使用。

20、不建议家庭大量存放消毒产品，以免留下安全隐患。（人民健康网综合自成都疾控微信公众号、苏州疾控微信公众号）

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