益生菌能预防新冠肺炎？蚊子可传播病毒？真相在这里

新冠肺炎疫情期间，“吃××可以提高免疫力，预防感染”“新冠病毒是通过××传播的”“××能预防新冠肺炎”，这些传言在网络上迅速流传，它们都是真的吗？听听专家的说法。

新冠病毒通过蚊子传播？

真相：要传播病毒，蚊子需与病原体长期相互作用

随着春天的到来，气温开始逐步回暖，特别是中国南方各地，蚊子逐渐增多，有人担心，蚊子会不会成为传播新冠病毒的新隐患？

南方医科大学公共卫生学院副院长陈晓光提示：这种可能性微乎其微。

新冠病毒感染人体后，虽然可能在细胞内复制后进入血液形成病毒血症，但蚊子并不能传播人类血液中的所有病毒，能够传播什么病毒，需要蚊虫与病原体经过长期的相互作用、相互适应、共同进化。病毒对宿主特异性的要求很高，目前，没有证据表明，冠状病毒可以感染蚊子，并通过蚊子传播。

目前，通过蚊媒传播的病毒包括乙脑病毒、登革病毒、寨卡病毒、基孔肯雅病毒等。但即使可以通过蚊子传播的病毒，也不是所有种类的蚊子都能传播。比如登革病毒主要通过伊蚊传播，而库蚊却不会传播登革热。

曾有科研人员做过试验，库蚊吸咬含有登格病毒的血液后，登革病毒会进入库蚊的体内，但不能感染库蚊的中肠细胞，更不能扩散到血淋巴腔、蔓延到唾液腺，这意味着，登革病毒通不过库蚊的中肠屏障。能够感染蚊虫中肠细胞并在其中复制、增殖，继而扩散到唾液腺，然后再通过蚊虫吸血传播出去，只有这样的病毒才能被特定的蚊虫吸血传播。

不过，新冠病毒是否变异和如何变异，也需要密切关注。对于新冠病毒传播途径的研究，也还需要病原学、流行病学和临床试验等相关研究的持续深入。

吃什么药物可以提高免疫力，预防感染？

真相：现在没有特别明确的药物能够真正使免疫力上调

北京大学第一医院感染疾病科主任王贵强提示：现在没有特别明确的药物能够真正使免疫力上调，还是要通过均衡饮食、适当运动、良好心态来提高整体免疫水平。

建议公众不要盲目吃各种保健品或各种药物，因为可能有药物性损伤的风险。对于各种病原微生物的感染，如果机体的免疫状态很好是可以有效地抵御病毒感染。

人体免疫对病原微生物感染的控制分为屏障阻隔、先天性免疫及获得性免疫。屏障阻隔，比如破损的皮肤黏膜就给病原微生物侵入机体有机可乘的空间，所以皮肤黏膜损伤以后病原体可能侵入机体，造成感染。

天然免疫，是指病原微生物进入到人体后，比如上呼吸道、肠道，天然免疫是像哨兵一样，不是机体固有的物质，都有一个清除的机制，启动一线防御系统，通过单核巨噬系统等来发挥作用，可能出现临床发热等症状。

获得性免疫，如果一线防御系统没有阻挡住，病原体进入体内进入细胞内再释放出来，这时候天然免疫就很有限，就靠特异性免疫或获得性免疫，清除这些病原微生物的感染，这个过程中会导致疾病的发生和发展，所以保持良好的免疫状态，抵御病毒微生物感染是非常重要的。

益生菌能预防新冠肺炎？

真相：在售“益生菌制剂”，菌株各异，有蹭热点嫌疑

近日，改善肠道功能的益生菌被奉若至宝。益生菌是能定植在人体肠道内，并经受住胃酸的灭杀，对人体健康有益的细菌，例如双歧杆菌。

南京医科大学公共卫生学院教授、中国营养学会常务理事汪之顼提示：食物残渣进入肠道发酵后，益生菌可以刺激肠道蠕动，通过调节肠道中的菌群，改善肠道微生态，进而让我们的身体更好地吸收营养。我们的肠道黏膜下，有大量的免疫细胞，益生菌通过对肠道免疫细胞的刺激，激发免疫系统抵御细菌侵犯的能力。如果肠道内的益生菌比较多，对于预防肠道感染是有好处的。目前，学术界公认的益生菌菌株并不多，而很多在售的所谓“益生菌制剂”，菌株各异，没有充分证据显示对治疗疾病、促进健康有用，有蹭热点的嫌疑。

虽然目前针对新冠病毒的药物及疫苗的研发正在紧锣密鼓地进行，但截至目前，新冠肺炎尚没有疫苗和特效药。也没有研究或者临床证据表明，益生菌能预防新冠病毒。

人体自身的免疫力对于预防病毒入侵，确实很重要，想提高免疫力，需要注重营养、加强运动、保证睡眠、劳逸结合，确保健康的生活方式很重要。

有专家表示，疫情期间可以加强饮食营养，多吃富含蛋白质，维生素以及矿物质元素的食物，比如新鲜的蔬菜和水果、肉类、蛋类以及奶类等；保证充足的睡眠，尽量不熬夜；加强体育锻炼，多进行室内身体活动。另外，保持良好的精神状态及愉悦的心情也是一种有效提高抵抗力的方式。

有治疗新冠肺炎的特效药吗？

真相：目前尚没有针对新型冠状病毒肺炎的特效药物

《新型冠状病毒肺炎健康教育手册》中提示：目前尚没有针对新型冠状病毒肺炎的特效药物，但部分药物已经显示出良好的临床疗效。对于新型冠状病毒肺炎患者主要采用支持治疗、抗病毒治疗和抗菌药物治疗，重型和危重型患者在对症治疗的基础上，积极防治并发症，治疗基础疾病，预防继发感染，及时进行器官功能支持。

（资料来源：科技日报、新型冠状病毒肺炎健康教育手册、人民健康网）

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