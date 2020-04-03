清明时节逢疫情,外出祭扫牢记七大建议

编者按：清明时节逢疫情，为保护自身健康，减少感染风险，外出祭扫应该如何做好个人防护呢？

七大建议：

1、预约祭扫不聚集。请登录“北京社会建设和民政”微信公众号，通过清明节祭扫预约登记系统和陵园电话预约祭扫。减少家庭人员聚集，祭扫同行不超过3人，按预约时间到达。推荐选择家庭追思、网上祭奠或预约代为祭扫，减少出行和人员聚集带来的疫情传染风险。

2、做好防护减风险。乍暖还寒，疫情犹在。疫情防控不能放松，出门必须戴口罩，到达陵园要排队，间隔一米保安全。主动出示预约码(号)，接受体温检测和身份核验后入园。避免交叉感染，请提前自备祭扫用品、毛巾和鲜花。

3、听从指挥守秩序。避开高峰日高峰时段，提倡乘坐公共交通出行，减少车辆拥堵。听从引导有序行进，自驾车有序停放。祭奠仪式从简，减少驻留时间，完成祭扫后尽快离园，共同维护祭扫活动安全、顺畅、有序。

4、身体异常不预约。外地、境外返京人员居家隔离不满14天的人员不能预约，这是您对奋战在疫情防控和清明祭扫服务一线全体人员的最大支持。体温检测异常者也不得入园，请您关注自己的身体健康，爱护自己就是保护他人。

5、防火安全要牢记。祭扫区域内严禁使用明火、严禁吸烟、严禁点燃香烛、严禁焚烧纸钱、严禁燃放鞭炮，做好森林防火人人有责。不在街边、路边焚香烧纸，共同维护首都的美好城市环境。

6、文明有礼树新风。勤孝敬，厚赡养。让老人安度幸福晚年，传承弘扬尊老孝敬文化传统。从简办丧，文明祭奠，倡导绿色节地生态安葬，让逝者安息，让生者无憾。

7、出京扫墓人员返京需居家隔离14天。清明期间出京返回以后，相关的人员必须还需要落实居家隔离14天的相关措施要求。提示大家，疫情还远未过去，切不可有任何麻痹的思想。

乘坐公共交通注意事项：

1、一定要佩戴口罩。如果出现呼吸道症状，特别是咳嗽、打喷嚏的时候，要用纸巾或者用自己的衣服遮挡口鼻，这是对他人的一种保护，也是基本的呼吸道卫生的素养和要求。

2、乘坐公共交通工具，要与其他人保持一定的距离，最好是一米以上。

3、“手卫生”一定要注意！能洗手就尽量洗手，洗不了手的情况下，就用一些速干手消毒剂进行处理。一旦手上有明显的污染物的时候，一定要及时洗干净，然后再进行手消毒。（人民网健康综合自北京市民政局官网、北京青年报、“健康中国”微信公众号）

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