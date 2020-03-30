走出“宅”生活 战“疫”也需心理软着陆

编者按：一场新冠疫情，让大多数人都过了一个超长假期，在家里过起了花式“宅”生活。现在，随着中国疫情的有效遏制，许多上班族逐渐走出宅生活，踏上了通勤的道路。但是，生活和工作节奏的改变，许多人可能会产生紧张和焦虑情绪，这可能增加抑郁风险。生活要继续，工作要继续，心理的调适我们也不能停。

疫情防控心理干预和疏导要做好

紧张、恐慌、失眠是新冠肺炎疫情发生以来突出的心理健康问题，为此，心理危机干预和疏导工作的重要性日益凸显。一个好的心理状态，对于工作、生活乃至身体情况都会产生积极的正向能量。

北京回龙观医院党委书记、主任医师杨甫德表示，面对疫情引起的过度心理反应，可以从积极调节情绪、避免过度关注、保持社会联系、规律生活作息、学会适当求助这5个方面应对。在积极调节情绪上，要认识到每个人在经历重大负性事件后都会有一些焦虑、担心等负性情绪。这些大多都是正常的反应，要接纳并允许自己有这些情绪。有意识地稳定自己的状态，可以做一些深呼吸放松、音乐放松、冥想等训练。在避免过度关注上，适度地有节制地关注疫情信息，既不懈怠轻视，也不草木皆兵，这样有助于心态的稳定。在保持社会联系上，可以通过电话、视频等方式和自己的亲人、朋友、同事保持联系，接受其他人的支持，而且还要帮助支持其他人，体验投入感，提升幸福感。在规律生活作息上，保持生活节奏的稳定，按时睡觉和起床，保证一日三餐，可适当阅读、运动，做一些自己感兴趣或者提升愉悦感的事情，要保证一天的时光是充实的。在学会适当求助上，当遇到心理困境时，可以找信任的家人、朋友诉说，或者找到一个隐私的地方，大哭一场，让自己的情绪得以缓解。必要时可拨打心理援助热线或寻求心理医生帮助。

杨甫德提示，春季是精神障碍患者病情容易波动的时期，通常病情波动或复发有以下先兆：如睡眠不好、饮食不规律、生活懒散、发呆发愣、烦躁易怒、说话离谱、情绪低落长时间不能改善等，应引起重视。

上班族复岗前两周是适应期

北京安定医院副院长、首都医科大学临床心理学系主任李占江表示，一般一种行为坚持两周就可以形成习惯，宅了那么久，人们在家里形成了新的生活或工作模式，复工后，这种模式又要向一种新的模式转变，这个过程中就会出现各种不适应，比如注意力不集中，效率比较低等，这是一个很正常的反应。只要接纳这种感受，不要强行去控制自己的注意力，坚持两周，情况就会变，又会适应新的工作模式。

如果是担心上班过程中有感染风险，就要在实施科学防控措施后，去接受可能面临的风险，然后坚持正常的工作生活节奏。要知道，除了新冠病毒，我们每天还会面临着各种各样的风险。

而对于还保持在家办公状态的人，建议大家要逐步培养和复工一样的工作节奏，沿袭以往去办公室的工作习惯。比如在家里整理出一个小区域专属办公空间，实现场景分工。另外，按时工作、按时休息，保持整体工作时长，对时间进行合理分配。这样可以在复工后尽快进入工作状态，也是舒缓自己不良情绪的一种方式。

焦虑也有好处 只要不过度

疫情中，每个人都是战士。普通人虽然不在一线战“疫”，但也会在一定程度上出现焦虑、恐慌、紧张。

很多人会觉得焦虑是个不好的情绪，北京天坛医院神经精神医学与临床心理科、睡眠医学中心主任王春雪表示，其实换个角度，焦虑也是有好处的，可以对我们产生保护作用。举个例子，生活中我们吃了不干净的东西，可能会吐或者拉肚子，目的是把脏东西尽快排出去，出现焦虑的道理也是一样。

在我们遇到危险时，本能就会害怕、担心、紧张、恐惧。在这样的状态下，呼吸、心跳会加快，骨骼肌肉变得紧张，胃肠道受到抑制，听觉可能都会变得比以前增强。全身上下所有的器官系统在大脑的支配下重新分配资源，目的就是为了保护你。有紧张、害怕的能力，才能够减少我们暴露的危险，所以，焦虑有着非常重要的积极意义，而且是必须具备的。但是，要注意分辨自己是否过度焦虑，比如和自己以前或者和朋友对比一下情绪变化；再看一下自己有没有失眠、泪点低等身体和心理层面的变化。如果这几个方面都跟以前有很大的不同，那就可能是焦虑过度，如果影响到正常的生活，就需要看医生。

两类人群要尽早寻求专业帮助

北京大学精神卫生研究所副院长司天梅表示，对于大部分人来说，焦虑情绪是正常的，但有两类人群要特别警惕：

第一类是有既往病史的患者，包括抑郁、焦虑病史的或者其他精神障碍病史。这类人群即使目前处在病情稳定期，疫情作为一个明显应激，可能会成为他们复发的因素。因此呼吁，患者在规律服药期间不要停药，停药不仅有可能会使得稳定的精神疾病出现波动和复发，还可能会有一定的停药反应。疫情期间，医院一次可开三个月的药量，减少去医院的暴露风险。如果不方便去医院开药，可以在可靠的网站上购药，或者到家附近的社区医院、药店去购药。此外，患者也可以在线上与自己的医生进行沟通，对目前的抑郁情况进行评估，必要时建议要增加药物的剂量，或要增加辅助用药。

第二类人群是高暴露人群，比如在一线的医护人员、警察、社区工作人员等。如果抑郁或者焦虑持续程度比较重，比如突然变得特别容易发脾气，情绪很不稳定，入睡也困难，或者是出现睡眠不解乏，效率降低，记忆力下降等情况，一定要警惕，及时找专业医生进行咨询。

3招缓解紧张焦虑等不良情绪

1、腹式呼吸法

找一个舒适的姿势坐好，两只手放在腹部，注意先缓慢地呼气，感觉肺部有足够的空间进行深呼吸。用鼻子缓慢地进行吸气，直到无法再吸入为止，停留3~5秒。再用嘴巴缓慢地把气体呼出，在呼气时心中暗示所有的烦恼压力随着污浊的废气都被呼出了，身体在慢慢地变轻松。同时在吸气时感觉腹部的逐渐隆起，呼气时感觉腹部的逐渐放松，尽可能保证呼吸的平缓和稳定。以上动作重复3~5次就可以体会到放松的效果。

2、蝴蝶拍技术

让自己坐在一个安全的地方，双手交叉在胸前，轻抱自己对侧的肩膀，双手交替轻拍自己的肩膀，左右各拍一次为一轮，用自己感觉舒服的力度去拍，以时钟的秒“滴答滴答”为轻拍的速度和节奏，一般8~12轮为一组。尽量保持慢慢、平稳的呼吸，面带微笑，默念“我现在是安全”的，感受自己和周围环境的联结。过程中允许自己的头脑中自然浮现的各种感受、想法、情境以及身体的各种感觉，让其自然而然地发生。拍完一组后停下来，做一次深呼吸，感受当下的体验和安全感。可以重复上述过程2-3组。

3、稳定化技术

这种方法也叫安全屋技术。找一个舒适的姿势坐好，闭上眼睛。想象在内心构筑一个只属于自己的、不受任何外来人打扰的地方，一定强调是只属于自己使用和支配的一个安全的环境，可以是熟悉的床、一处小院、一间小屋等。借用自己的视、听、嗅、味、触等多个感觉通道去回忆那张床、那处小院、那个安全的小屋。回忆的过程，我们就试着已经在感受那种休息、放松的感觉了。在这个过程中，可以在内心引导自己进行暗示：“我在那个地方是特别舒服的、安全的，而且这个地方是有边界的，放松的”，让身体充分放松。最后把注意力集中在呼吸上，深深地吸气，缓缓地呼气，持续3分钟左右，睁开眼睛，起身时动作要缓慢、轻柔。（人民网健康综合自光明日报、人民日报海外版、人民日报）

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