疫情期间，在外用餐如何做好个人防护？

近日，随着全国疫情防控形势持续向好，许多餐饮机构正在逐步恢复营业，那么，消费者在排队和用餐过程中如何做好个人防护？

1、排队时

排队时，要佩戴口罩，减少语言交流，与相邻顾客保持一定的安全距离。

排队时打喷嚏的话，用纸巾遮住口鼻，或者采用肘部遮挡等。

2、取餐时

取餐时，应避免用手直接触碰频繁接触的物品表面。

在付款的时候尽量选择二维码等非直接接触的电子支付方式，减少使用现金结算。

3、就餐前

就餐前，选择表面清洁的桌椅且靠近门窗等通风较好的位置就坐，但要注意避免发生聚集。

要注意手卫生，可以用洗手液在流水状态下洗手或者是用手消毒液揉搓双手。

4、用餐时

用餐过程中，摘下口罩时要注意保持口罩内侧的清洁，避免污染。

避免面对面就坐，可以选择同向而坐，且相隔一米以上。

尽量缩短就餐时间，减少同行人员的交流。如果餐厅就餐人员较多，应选择打包带走的方式。

5、就餐后

就餐结束后，应立刻离开餐厅，减少在餐厅的逗留时间。

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20日，在国务院联防联控机召开新闻发布会上，国家卫生健康委疾控局监察专员王斌表示，随着全国疫情防控形势持续向好，餐饮业在放开过程中，应做好三方面的工作。

首先，餐饮业经营单位要落实疫情防控主体责任，在恢复营业前，要对营业场所即大堂、包间以及厨房的一系列设施设备，包括餐具，要进行彻底清洗、消毒。营业时，要在餐厅或食堂门口安排专人对进入到餐厅的人员进行体温检测，体温正常才可进入餐厅。进入餐厅人数要控制，尽量实行预约或者错峰就餐；同时餐桌之间要加大间隔，加强通风换气和清洁消毒，确保场所里洗手设施正常运行，方便人们洗手。在收银台、洗手间这样的一些地方，一定要配备速干的手消毒剂。

第二，餐饮从业人员在上岗时要佩戴口罩，做好健康监测和手卫生。加工的食物要注意生熟分开，畜禽肉、蛋类务必要煮熟煮透，每天要定时对厨房和餐厅的环境和设施、餐饮具、门把手、电梯间、公共卫生间进行清洁消毒。

第三，公众在就餐时要做好个人防护，餐前要洗手，排队要保持一米以上间距，同时推荐分餐，使用公筷。

（资料来源：中国健康教育中心，人民健康网）

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