春暖花开疫情尚在 这些战"疫"角落不可松懈

编者按：这个春天随着中国疫情的有效控制，不急不缓的来了。天蓝水碧、桃花盛开、微风习习……全国各地春色渐浓，前往公园踏青的市民越来越多。但是，有人岁月静好，就有人负重前行，这来之不易的花好月圆是许多白衣天使们奋斗换来的，请珍惜……春来了疫情尚在，请在这些方面加强防范。

游春拍照不扎堆 人多戴口罩

随着春天来临，花儿绽放，全国各地公园游园人数开始出现上涨。但在游园过程中，总有个别游客摘下了口罩，在拍照时一些游客会不自觉聚集，并排行走并未保持安全距离。专家提醒，避免人员聚集，在人多的地方一定要戴好口罩。

专家表示，市民想畅快游园的急切心情可以理解，但疫情防控尚未结束，还不能掉以轻心，市民逛公园时仍需做好个人防护，口罩不能说摘就摘，尤其在门区排队测温、道路过窄等容易聚集的区域，仍需要配套口罩，并保持1米到1.5米的安全距离，最好不要在园内并排行走，减少近距离接触。

让公筷公勺分餐成文明标配 阻断病毒传播温床

中国人的饮食文化发展，筷子从中起到了重要作用，它作为传统饮食文化的另一个重要符号，逢年过节亲朋好友聚会，许多人都习惯以彼此夹菜的方式表达情感。围桌共食中来回“穿梭”着筷子，这种场景虽然传递着情谊，但却极大增加了病菌传播的风险。幽门螺旋杆菌、流感病毒、乙肝病毒、手足口病等，都能通过“口口相传”的方式交叉感染。研究表明，家庭中如有乙肝病毒携带者，合餐导致的感染率高达42%，而分餐的感染率只有17%。

“公筷公勺摆上桌，分餐进食好处多。”日前，首都文明办联合北京市卫健委发出使用公筷公勺、分餐进食文明生活倡议。

使用公筷公勺、分餐进食，这些安全用餐举措不是小事，而是降低公共卫生安全风险、提高食品安全治理能力的必要手段。

多一双公筷、一个公勺，多一份放心安心。公筷、公勺用起来，分餐进食搞起来，这些文明小节将为广大市民的健康提供更全面的安全保障。每一位市民都可以从自己做起，通过每个人的努力，让“公筷意识”深入人心，让“分餐进食”成为文明标配，养成文明健康的生活习惯，彻底打赢这场抗疫阻击战。

通勤坐公共交通 找个人少的安静区域

随着复工潮的来临，坐公共交通成为了绝大部分上班族通勤的必需，如何让自己的通勤更放心？看看专家分析。

地铁。2018年，美国《环境健康杂志》刊登一项研究发现，地铁中越是拥挤的区域，感染率越高。专家建议，乘坐地铁或长途旅行者应避开高峰期，以降低感染风险。乘车期间，尽量不触摸扶手、把手、座椅等表面。乘坐地铁或火车后，应及时洗手或使用免洗酒精消毒液。乘车期间不要触摸脸部或咬指甲。

公共汽车。《英国医学会委员会·传染病》杂志刊登一项新研究发现，流感暴发期间，乘坐公共汽车或电车的人群，发生急性呼吸道感染的风险增加。《结核病杂志》一项公交线路与传染病研究发现，每天乘坐公交车至少1小时的人群，感染结核病的几率也增加。专家表示，乘坐公交车时，应尽量坐到人少的安静区域，如果触摸过公交设施表面及把手，下车时，应及时洗手或使用免洗消毒酒精洗手。

出租车。很多人认为出租车相对安全，但其也是密闭空间，而且多人乘坐。安全专家建议，选择出租司机正后方的座位最安全。即便司机咳嗽或打喷嚏，也不会直接殃及乘客。

健康专家表示，通勤时，防控病毒的最好办法是步行或骑自行车。每周应保证150分钟的中等强度锻炼，有利增强免疫力，降低感染风险。（人民健康网综合自北京日报、生命时报）

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