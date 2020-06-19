国家卫健委：低风险地区夏季重点场所等防护指南由50类增加到65类

人民网北京6月19日电 （记者崔元苑）19日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍《低风险地区夏季重点场所重点单位重点人群新冠肺炎疫情常态化防控相关防护指南（修订版）》的有关情况，回应公众关切。国家卫生健康委疾控局监察专员王斌就这次指南修订的背景、适用范围和相关内容进行了解读。

王斌解释说，目前，全国绝大部分地区都是疫情低风险地区，进入夏季以后，全国各地复工复产复业都需要更精准的防护指南，因此需要对原来的一些防护指南进行修订，修订后的版本适用于低风险地区。

王斌介绍，这次修订将原来50类的防护指南变为65类。主要增加了展览馆、图书馆、博物馆、美术馆、健身运动场所、旅游景点、游泳场所、公共浴室、进口物资转运、救助管理机构等这些场所以及影剧院、游戏厅、歌舞厅等密闭式娱乐休闲场所的防护要求。另外，还增加了教师、售货员、食品从业人员等这些人员的个人防护指南。

“和既往指南相比，我们在防护措施上根据季节、场所差异化的特点，按照不同的场景、不同的场所和不同的人群调整了一些体温检测和戴口罩、戴手套具体的防护要求。”王斌表示。

据介绍，修订后的指南重点强化了几个方面的措施：

第一、重申坚持做好日常卫生防护的措施。比如通风换气、环境的卫生和消毒、减少人员聚集、手卫生、分餐制、一米线等。同时强调了一些重点场所，比如农贸市场的从业人员，要戴口罩、戴手套的措施。

第二、进一步对公众戴口罩进行了一些分类指导。比如影剧院、游戏厅、网吧、交通工具这些相对封闭的场所、公共场所的服务人员、去医院就诊、还有一些职业暴露的人群都需要戴口罩。其他场所，如果能够保持一米以上的安全社交距离，建议可以不用戴口罩或者自愿戴口罩。

第三、防护指南规范了空调运行的管理和使用。要求全空气空调系统由原来要求全部关闭回风，调整为尽可能减少回风，增大新风量。强调了对冷却塔进行清洗，保持清风口清洁，定期对送风口这样的设备进行清洗、消毒、更换，新风口和排风口都要保持一定距离的要求。

第四、有一些场所还是要坚持体温监测，比如宾馆、影剧院、网吧这些相对密闭的场所，还有养老院、福利院这些特殊单位以及交通客运厂站、学校、机关事业单位。强化环境卫生和消毒措施，歌舞厅、道路水运客运和民航坚持健康码检查。此外，没有提出明确要求的、低风险地区其他的场所可以不做体温检测。考虑到网吧、游戏厅，还有博物馆、公共浴室、游泳馆这些封闭通风不畅的场所，建议人群在这些地方尽可能减少停留时间。