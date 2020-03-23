疫情期间，孩子在家上网课如何缓解眼部疲劳

如何让孩子上好网课且能保护好眼睛？

保持正确的读写姿势。家中书桌椅应调节好高度。读书写字坚持“三个一”，即手离笔尖一寸；眼离书本一尺；胸距书桌一拳。改掉不良的用眼习惯。不要在吃饭、卧床时看书或使用电子产品。不要在光线过暗或阳光直射的情况下看书写字。读写过程中应同时打开房间的大灯和台灯。台灯要有足够和均匀的亮度及色温，书籍纸张应避免精装的铜版纸，从而减少眩光的发生。

避免长时间使用电子产品和看电视。建议非学习使用电子产品每次不宜超过15分钟，每天累计不超过1小时。通过网络学习30~40分钟后，应休息远眺10分钟，使眼睛得到休息。或者闭眼休息5~10分钟。多在窗前晒晒目浴阳光。6岁以下的学龄前儿童应避免使用手机和电脑。家长也应起到表率作用，尽量少用电子产品。

孩子如何缓解眼部疲劳？

可通过运动缓解眼部疲劳。儿童青少年可选择原地跑、广播操、仰卧起坐等体育活动。中小学生也可以帮家长做力所能及的家务劳动。坚持一天两次眼保健操，上下午各一次，最好在持续用眼后认真做眼保健操，让眼睛得到充分休息。做眼保健操前洗手。

充足的睡眠和合理的营养是眼部健康的基础。建议小学生每天睡眠时间要达到10小时，初中生9小时，高中生8小时。儿童青少年需要均衡营养，不挑食偏食，不暴饮暴食，少吃糖，多吃蔬果，每天饮水不少于1500毫升。

专家提醒：孩子眼睛有以下症状应及时就医

当孩子眼睛不舒服时，家长们时常感到手足无措，是用眼过度还是眼睛出了问题，在疫情期间是否应该带他去就诊？

中山大学中山眼科中心屈光与低视力科主任医师杨晓教授表示，判断是否立即就诊最重要的关键词是：短期明显视力下降；短期明显眼痛；眼外伤。具体的症状表现为：伴有视力明显下降的眼红；突发明显眼痛、眼红、头痛；突然发生的或短期加重的明显视力下降；突发的看东西有持续的遮挡感；眼部外伤（轻微的眼皮擦伤，无视力下降的碰伤等可先在家观察）；异物进眼等，如果有以上症状，家长应尽快带孩子就诊。

如果只是眼疲劳，如出现眼部干涩或眼痒症状，不一定要马上用眼药水，可用以下方式改善眼疲劳，如注意不要揉眼，眼干可适当热敷，如平时有眼部过敏史，出现眼痒可适当使用冷敷，如合并其他眼部不适，如分泌物增多等，仍需及时就诊。

经过一段时间远程学习模式，开学后，家长应密切观察孩子的视觉健康情况。如果开学后家长发现孩子看远处经常眯眼，歪头视物或眯眼，视物疲劳，抄作业不完整，学习成绩下降，性格和情绪发生变化等，应尽早带孩子到眼科就诊。（资料来源：健康中国，广州日报）

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