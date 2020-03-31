居家办公、网课，眼睛也要注意"忙里偷闲"

编者按：居家网上办公、按时上网课，忙完了再看看电视、刷刷新闻、打打游戏……疫情防控期间宅在家里，我们难免增加了电子产品的使用时间，这时更要注意科学用眼。

眼睛是我们的视觉器官，它接受光线并在大脑形成影像，成为帮助我们获取信息的重要器官之一。不注意用眼方式，就容易对眼睛造成伤害，电子产品就是眼健康的一大威胁。长时间使用电子产品，不仅会让眼睛疲劳，还可能因为太过投入而使眨眼次数减少，产生眼干等问题。

研究显示面对电子屏幕时眨眼频率与正常情况相比会减少，使用电子产品2～4个小时就容易出现眼痛、眼干、眼痒、视物模糊、重影、异物感等问题，若使用时间达6小时，还可能出现畏光、流泪、视力下降等问题。另外，由于我们一般都会坐着使用电子产品，无形中会使静坐时间延长，意味着身体活动的机会更少。

一、科学用眼，首先养成好习惯

合理安排工作和学习时间，在连续使用电子产品半小时或一小时后，可以休息10分钟。

使用电子产品时要注意环境的光线适宜，不要太暗或太刺眼，眼睛与电子屏幕的距离应保持在40公分左右，视线平视或稍微下视电子屏幕。注意用眼卫生，在使用电子产品20分钟后，向6米外远眺不少于20秒，可以缓解眼睛的疲劳。

另外，还要注意避免用不干净的手揉眼睛。还可以做一些简单的眼部运动，如闭眼后顺时针、逆时针旋转眼球各10圈。

二、远眺，窗外的风景也很美

我们日常的工作、学习和娱乐，大部分都是视近的活动。不时地眺望远方，可以有效地放松眼睛。当视远和视近不断交替，才能保持眼内调节肌的灵活伸缩。在窗前远眺还可以增加日晒时间，有利于健康。

三、吃好，眼睛也需要营养

营养均衡同样有益于眼睛的健康。注意少吃甜食和辛辣食物，多吃蔬菜瓜果。

维生素A、维生素C、维生素E、叶黄素等都是保护眼睛的营养素，日常生活中可以注意吃些西兰花、胡萝卜、菠菜、生菜、橙子、柚子、猕猴桃、草莓等果蔬。吃鱼、饮茶等也有利于眼睛的保护。

四、睡足，让眼睛和身体休息好

黑眼圈、红血丝，常常是熬夜一族的标志。充足的睡眠也是爱护眼睛的技巧之一。要按时睡觉，每天保证7到8小时的充足睡眠，注意作息时间。

五、保护视力，从小做起

随着电子产品使用的低龄化及课业负担，儿童、青少年过度用眼的现象也日益严重。

小朋友们要注意保持正确的读写姿势，使用电子产品学习30～40分钟后，应远眺或闭眼休息5～10分钟，而非学习使用电子产品每次不宜超过15分钟，每天累计不超过1小时。

6岁以下的学龄前儿童应避免使用手机和电脑。要注意运动、不要挑食、保证睡眠，每天上、下午还可以做做眼保健操，做眼保健操前应注意洗手。

孩子如何缓解眼部疲劳？

可通过运动缓解眼部疲劳。儿童青少年可选择原地跑、广播操、仰卧起坐等体育活动。中小学生也可以帮家长做力所能及的家务劳动。

充足的睡眠和合理的营养是眼部健康的基础。建议小学生每天睡眠时间要达到10小时，初中生9小时，高中生8小时。儿童青少年需要均衡营养，不挑食偏食，不暴饮暴食，少吃糖，多吃蔬果，每天饮水不少于1500毫升。

专家提醒：孩子眼睛有以下症状应及时就医

当孩子眼睛不舒服时，家长们时常感到手足无措，是用眼过度还是眼睛出了问题，在疫情期间是否应该带他去就诊？

中山大学中山眼科中心屈光与低视力科主任医师杨晓教授表示，判断是否立即就诊最重要的关键词是：短期明显视力下降；短期明显眼痛；眼外伤。具体的症状表现为：伴有视力明显下降的眼红；突发明显眼痛、眼红、头痛；突然发生的或短期加重的明显视力下降；突发的看东西有持续的遮挡感；眼部外伤（轻微的眼皮擦伤，无视力下降的碰伤等可先在家观察）；异物进眼等，如果有以上症状，家长应尽快带孩子就诊。

如果只是眼疲劳，如出现眼部干涩或眼痒症状，不一定要马上用眼药水，可用以下方式改善眼疲劳，如注意不要揉眼，眼干可适当热敷，如平时有眼部过敏史，出现眼痒可适当使用冷敷，如合并其他眼部不适，如分泌物增多等，仍需及时就诊。

经过一段时间远程学习模式，开学后，家长应密切观察孩子的视觉健康情况。如果开学后家长发现孩子看远处经常眯眼，歪头视物或眯眼，视物疲劳，抄作业不完整，学习成绩下降，性格和情绪发生变化等，应尽早带孩子到眼科就诊。（资料来源：北京市疾控中心微信公众号、人民健康网、健康中国，广州日报）

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